 Ракетний договір: Росія закинула США нагнітання та запропонувала діалог | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.12.2018

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Новини

Ракетний договір: Росія закинула США нагнітання та запропонувала діалог

Росія вважає, що позицію США щодо договору про РСМД треба перевірити з юридичної точки зору. Утім, Москва запевнила, що готова до діалогу.

Випробування російського Іскандера, 2016 рік

Випробування російського "Іскандера", 2016 рік

Росія заявила, що вивчає ноту Сполучених Штатів Америки, які вимагають протягом 60 днів повернутися до виконання умов Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД). Як заявила у середу, 5 грудня, представниця російського МЗС Марія Захарова, Москва вивчить претензії Вашингтона на предмет їхньої відповідності угоді.

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Вашингтон надав Москві два місяці для повернення до виконання умов Договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності, заявив держсекретар США Майк Помпео. НАТО також офіційно звинуватив Росію у невиконанні угоди. (04.12.2018)

Німеччина сподівається на виконання усіма сторонами умов Договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності, заявив голова МЗС ФРН Гайко Маас. (04.12.2018)

Президент США Дональд Трамп хоче вивести свою країну з договору 1987 року про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності (ДРСМД), оскільки РФ і так його порушує. Нова гонка озброєнь неминуча, вважає Удо Бауер. (22.10.2018)

"Гібридні схеми - 60 днів, призупинення, замороження-розмороження, часткове замороження - це все з політичного лексикону", - цитує Захарову агентство "Інтерфакс". Російські юристи, за її словами, визначать, чи є правовий сенс в ноті США. Утім, вона наголосила, що Москва проти припинення ДРСМД та готова до діалогу "в усіх форматах" та без "голослівних звинувачень та ультиматумів". Своєю чергою речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков назвав заяви США та НАТО щодо ДРСМД "нагнітанням ситуації".

Ракетні претензії до Росії

США і НАТО закидають Росії порушення ракетного договору. "Союзники дійшли висновку, що Росія створила і розгорнула ракетну систему 9M729, яка порушує Договір РСМД та створює серйозні ризики для євроатлантичної безпеки", - зазначили напередодні в Альянсі. РФ порушує умови договору, тоді як США повністю виконують його умови, вважають там.

Вашингтон звинувачує Москву в порушенні Договору про РСМД через розробку крилатої ракети наземного базування 9M729 для комплексу "Іскандер". У США вважають, що ця система потрапляє під дію договору, Москва це заперечує. Росія також неодноразово звинувачувала Сполучені Штати в порушенні угоди, наприклад, через американські системи ПРО в Румунії. Президент США Дональд Трамп 20 жовтня заявив про намір розірвати з Росією договір про РСМД. При цьому Трамп допускає можливість укладення нової угоди, якщо її третім учасником стане Китай.

Договір підписали в 1987 році генеральний секретар ЦК КПРС Михайло Горбачов і президент США Рональд Рейган. Угода забороняла сторонам виробництво балістичних і крилатих ядерних ракет наземного базування дальністю від 500 до 5,5 тисячі кілометрів, а також їхні випробування і розгортання.

Infografik Nuclear explosions compared UKR

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