Ракета влучила у житловий будинок біля Тель-Авіва: семеро поранених

Щонайменше семеро людей отримали поранення після того, як ракета потрапила в житловий будинок в поселенні Мешмерет поблизу Тель-Авіва. Ракета була випущена з території Сектора Гази вранці у понеділок, 25 березня, заявила речниця ізраїльської армії. Військові також оприлюднили відео з одного з районів поблизу Тель-Авіва, де чути сигнал тривоги.

За даними служби швидкої допомоги "Маген Давід Адом", серед постраждалих троє дітей: немовля, трирічна дитина та 12-річна дівчинка. Також поранені осколками дві жінки 60 та 30 років, інші люди перебувають у шоковому стані. Будинок загорівся і був зруйнований.

Через атаку прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху скорочує свій візит до США. "У зв'язку з пов'язаними з безпекою інцидентами я вирішив перервати свій візит до Сполучених Штатів. Я зустрінуся з президентом Трампом через кілька годин і відразу після цього я повернуся до Ізраїлю, щоб уважно слідкувати за операціями", - заявив він, йдеться у відео, оприлюдненому прес-службою прем'єра.

Атака відбулась за два тижні до виборів в Ізраїлі. Палестинські бойовики часто обстрілюють ракетами навколишні ізраїльські території, але вони рідко потрапляють у такі віддалені райони. 14 березня відбулася перша з 2014 року палестинська ракетна атака на Тель-Авів. У відповідь ізраїльська армія завдала близько 100 ударів в Секторі Гази. За даними ізраїльських джерел, внаслідок цього постраждали підземні ракетні комплекси та комплекс, де ХАМАС планує бойові дії.