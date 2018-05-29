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Райнер Траубе

  

Пропустити розділ Райнер Траубе: інші публікації

Райнер Траубе: інші публікації

Дженні Ерпенбек, Jenny Erpenbeck

Дженні Ерпенбек. "Прокляття дому"

Дженні Ерпенбек. "Прокляття дому"

Буремне століття німецької історії в літньому будинку біля озера.
Культура
14 грудня 2018 р.
Скандинавський павільйон на архітектурному бієнале у Венеції

Головні тренди архітектурного бієнале у Венеції

Головні тренди архітектурного бієнале у Венеції

Що задає головні тренди в архітектурі - репортаж DW з 16-го архітектурного бієнале у Венеції.
Культура
29 травня 2018 р.
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