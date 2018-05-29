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Райнер Траубе
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Райнер Траубе: інші публікації
Дженні Ерпенбек. "Прокляття дому"
Дженні Ерпенбек. "Прокляття дому"
Буремне століття німецької історії в літньому будинку біля озера.
Культура
14.12.2018
14 грудня 2018 р.
Головні тренди архітектурного бієнале у Венеції
Головні тренди архітектурного бієнале у Венеції
Що задає головні тренди в архітектурі - репортаж DW з 16-го архітектурного бієнале у Венеції.
Культура
29.05.2018
29 травня 2018 р.
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