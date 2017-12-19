Разумков хоче скасувати компенсації депутатам за оренду житла

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков виступив за скасування компенсації депутатам паралменту за оренду житла. Про це він повідомив на брифінгу у середу, 20 листопада, передає агенція "Українські новини".

"Я вважаю, що без цього можна було обійтися всім народним депутатам. Досить нормальна заробітна плата, є готель "Київ". Наприклад, я вважаю, що можна було б взагалі відмовитися від такої процедури як компенсація оренди", - сказав Разумков. При цьому спікер не уточнив, чи пропонуватиме Раді відповідний законопроєкт.

Крім того, Разумков виступив проти нарахування компенсації за проїзд в Україні, а також вважає неправильною можливість отримання депутатами будь-яких компенсацій довічно.

Сам Разумков в інтерв'ю виданню "Українська правда" сказав, що не отримує додаткових доплат. За його словами, зарплата народного депутата складає 40 тисяч гривень. Він заявив, що по українським міркам вона не є "замалою", утім, є "невеликою".

"Вона невелика, враховуючи ті спокуси, які можуть з'являтися в народного депутата. І я думаю, що з часом треба буде змінювати це", - вважає Разумков. За його словами, щоб людина ефективно працювала, необхідно "давати нормальну мотивацію", зокрема, зарплату, а також "контролювати, щоб у людини не виникало спокуси залізти в бюджет, залізти в якісь корупційні схеми".

За даними агенції, 5 листопада 91 депутат Верховної Ради від "Слуги народу" отримав компенсацію з державного бюджету за оренду житла в жовтні. Всього компенсацію отримали 120 депутатів з різних фракцій і груп.

У 2018 році голова Ради 8-го скликання Андрій Парубій та 176 депутатів одержали 40 мільйонів гривень з державного бюджету для компенсації вартості оренди житла або оренди готельного номера.

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