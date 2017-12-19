 Разумков хоче скасувати компенсації депутатам за оренду житла | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.11.2019

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Новини

Разумков хоче скасувати компенсації депутатам за оренду житла

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков виступив за скасування низки компенсацій депутатам парламенту. Водночас він не уточнив, чи пропонуватиме Раді відповідний законопроєкт.

Дмитро Разумков виступив за скасування низки компенсацій депутатам

Дмитро Разумков виступив за скасування низки компенсацій депутатам

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков виступив за скасування компенсації депутатам паралменту за оренду житла. Про це він повідомив на брифінгу у середу, 20 листопада, передає агенція "Українські новини".

"Я вважаю, що без цього можна було обійтися всім народним депутатам. Досить нормальна заробітна плата, є готель "Київ". Наприклад, я вважаю, що можна було б взагалі відмовитися від такої процедури як компенсація оренди", - сказав Разумков. При цьому спікер не уточнив, чи пропонуватиме Раді відповідний законопроєкт.

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Крім того, Разумков виступив проти нарахування компенсації за проїзд в Україні, а також вважає неправильною можливість отримання депутатами будь-яких компенсацій довічно.

Сам Разумков в інтерв'ю виданню "Українська правда" сказав, що не отримує додаткових доплат. За його словами, зарплата народного депутата складає 40 тисяч гривень. Він заявив, що по українським міркам вона не є "замалою", утім, є "невеликою".

"Вона невелика, враховуючи ті спокуси, які можуть з'являтися в народного депутата. І я думаю, що з часом треба буде змінювати це", - вважає Разумков. За його словами, щоб людина ефективно працювала, необхідно "давати нормальну мотивацію", зокрема, зарплату, а також "контролювати, щоб у людини не виникало спокуси залізти в бюджет, залізти в якісь корупційні схеми".

За даними агенції, 5 листопада 91 депутат Верховної Ради від "Слуги народу" отримав компенсацію з державного бюджету за оренду житла в жовтні. Всього компенсацію отримали 120 депутатів з різних фракцій і груп.

У 2018 році голова Ради 8-го скликання Андрій Парубій та 176 депутатів одержали 40 мільйонів гривень з державного бюджету для компенсації вартості оренди житла або оренди готельного номера. 

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