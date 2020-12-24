Разумков скликає позачергове засідання ВР на 14 липня

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков скликає позачергове засідання парламенту в середу, 14 липня.

"У зв'язку з вимогою 156 народних депутатів підписав розпорядження про проведення ще одного позачергового засідання - сьогодні, о 14:00", - повідомив Разумков на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, на порядку денному позачергового засідання у четвер стоять два питання. Одним них стане розгляд законопроєкту №5141 про внесення змін до закону України "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів" про гарантії прав українських та іноземних інвесторів.

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Другим питанням буде законопроєкт №5440 про внесення змін до розділу XI "Перехідні положення" закону України "Про основні засади та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції", додав очільник українського парламенту.

Як повідомлялося, у вівторок, 13 липня, Верховна Рада на позачерговому засіданні

не підтримала легалізацію медичного канабісу.