 Разумков скликає позачергове засідання ВР на 14 липня | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.07.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Разумков скликає позачергове засідання ВР на 14 липня

На порядку денному скликаного на 14 липня позачергового засідання ВР - розгляд двох законопроєктів, повідомив голова Верховної Ради України Дмитро Разумков.

Разумков скликає позачергове засідання ВР

Пленарна зала Верховної Ради України (фото з архіву)

Голова Верховної Ради України  Дмитро Разумков скликає позачергове засідання парламенту в середу, 14 липня.

"У зв'язку з вимогою 156 народних депутатів підписав розпорядження про проведення ще одного позачергового засідання - сьогодні, о 14:00", - повідомив Разумков на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, на порядку денному позачергового засідання у четвер стоять два питання. Одним  них стане розгляд законопроєкту №5141 про внесення змін до закону України "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів" про гарантії прав українських та іноземних інвесторів.

Читайте також: Фракція ОПЗЖ не братиме участі у позачергових засіданнях ВР - Рабінович

Другим питанням буде законопроєкт №5440 про внесення змін до розділу XI "Перехідні положення" закону України "Про основні засади та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції", додав очільник українського парламенту.

Як повідомлялося, у вівторок, 13 липня, Верховна Рада на позачерговому засіданні 

не підтримала легалізацію медичного канабісу.

Дивитись відео 02:17

Сенсорна кнопка проти кнопкодавства у Верховній Раді (02.03.2021)

DW.COM

Верховна Рада збереться 29 червня на позачергове засідання

Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання 29 червня позачергового засідання Верховної Ради України. Засідання скликають на вимогу президента України.  

Глава МВС України Арсен Аваков подав у відставку

Арсен Аваков подав заяву про відставку з посади міністра внутрішніх справ України, яку він обіймав з початку 2014 року.  

Міністри економіки й інфраструктури України подали у відставку

До ВР надійшли заяви про відставку двох міністрів - Владислава Криклія та Ігоря Петрашка, повідомили в пресслужбі парламенту.  

71 відсоток українців вважає, що між Україною і РФ йде війна - опитування

Не вважають конфлікт на Донбасі війною з Росією лише 15,5 відсотка українців, свідчать дані спільного опитування Центру Разумкова та "Демініціатив".  

Також за темою

30.10.2020, Ukraine, Kyiv: 6372537 30.10.2020 A man wearing a face mask holds a placard during a protest outside the building of the Constitutional Court of Ukraine calling for prosecution of the judges who have found many provisions of the Law On Principles of Prevention and Combating Corruption to be illegal, in Kyiv, Ukraine. Stringer / Sputnik Foto: Stringer/Sputnik/dpa |

Як 2020 рік минув для боротьби з корупцією в Україні 24.12.2020

Володимир Зеленський вимагає від антикорупційних органів "посадок". Але у рік, що минув, влада в Україні не особливо допомагала борцям з корупцією.

Реклама

Докладно

Український газопровід - газокомпресорна станція на Київщині

Німецька преса про візит Зеленського до Берліна

Візит Володимира Зеленського до Берліна німецька преса обговорювала передусім в контексті "Північного потоку - 2".  

Що зміниться для німецького фермера після відкриття ринку землі в Україні

Земельна реформа очима іноземця (відео)

Німецький фермер Йоганн Венцль успішно веде бізнес на українських чорноземах. Що він каже про відкриття ринку землі?  