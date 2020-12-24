Разумков скликає позачергове засідання ВР на 14 липня

На порядку денному скликаного на 14 липня позачергового засідання ВР - розгляд двох законопроєктів, повідомив голова Верховної Ради України Дмитро Разумков.
Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков скликає позачергове засідання парламенту в середу, 14 липня.
"У зв'язку з вимогою 156 народних депутатів підписав розпорядження про проведення ще одного позачергового засідання - сьогодні, о 14:00", - повідомив Разумков на своїй сторінці у Facebook.
За його словами, на порядку денному позачергового засідання у четвер стоять два питання. Одним них стане розгляд законопроєкту №5141 про внесення змін до закону України "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів" про гарантії прав українських та іноземних інвесторів.
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Другим питанням буде законопроєкт №5440 про внесення змін до розділу XI "Перехідні положення" закону України "Про основні засади та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції", додав очільник українського парламенту.
Як повідомлялося, у вівторок, 13 липня, Верховна Рада на позачерговому засіданні
не підтримала легалізацію медичного канабісу.
Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання 29 червня позачергового засідання Верховної Ради України. Засідання скликають на вимогу президента України.
Арсен Аваков подав заяву про відставку з посади міністра внутрішніх справ України, яку він обіймав з початку 2014 року.
До ВР надійшли заяви про відставку двох міністрів - Владислава Криклія та Ігоря Петрашка, повідомили в пресслужбі парламенту.