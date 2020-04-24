 Разумков скликав позачергове засідання Верховної Ради на вимогу опозиції | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.05.2020

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Разумков скликав позачергове засідання Верховної Ради на вимогу опозиції

Дмитро Разумков на вимогу опозиції скликав позачергове засідання Верховної Ради, яке відбудеться 7 травня. На засіданні розглянуть законопроєкти щодо протидії COVID-19 та страхування медиків.

Дмитро Разумков (третій зліва) під час засідання Верховної Ради 30 березня

Дмитро Разумков (третій зліва) під час засідання Верховної Ради 30 березня

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков скликав позачергове пленарне засідання парламенту на 14 годину 7 травня.

Як повідомив апарат Верховної Ради у вівторок, 5 травня, позачергове засідання Ради скликано на вимогу 156 народних депутатів України.

Під час цього пленарного засідання депутати мають розглянути два законопроєкти. Перший передбачає внесення змін до деяких законів України, щоб підвищити спроможність системи охорони здоров'я України протидіяти поширенню коронавірусної хвороби COVID-19. Інший законопроєкт, яким планується внести зміни до закону "Про захист населення від інфекційних хвороб", стосується визначення розмірів обов'язкового державного страхування працівників державних і комунальних закладів охорони здоров'я, зайнятих у сфері захисту населення від інфекційних хвороб.

Серед депутатів, які підтримали скликання засідання парламенту, - переважно представники опозиційних фракцій: "Європейської солідарності", "Батьківщини", "Голосу", "Опозиційної платформи - За життя". Підтримали вимогу скликати засідання члени депутатських груп "За майбутнє" і "Довіра", а також декілька представників фракції партії "Слуга народу".

Напередодні у партії "Європейська солідарність" зазначили, що на цьому позачерговому засіданні парламент має розглянути питання страхування лікарів у випадку інфікування новим коронавірусом та безкоштовного обов'язкового тестування на COVID-19.

Згідно із законопроєктом, у разі захворювання на COVID-19 під час виконання обов'язків лікар зможе отримати за страховкою не менше 200 тисяч гривень. Якщо лікар помре від коронавірусної хвороби, його родина має отримати не менше 1,5 мільйона гривень.

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