 Разумков пояснив, що розмовляє російською через Крим і Донбас | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.07.2019

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Новини

Разумков пояснив, що розмовляє російською через Крим і Донбас

Голова партії "Слуга народу" Дмитро Разумков заявив, що публічно говоритиме російською мовою, поки триває окупація Донбасу і анексія Криму, щоб ні в кого не виникло бажання "захищати" його.

Голова партії Слуга народу Дмитро Разумков

Голова партії "Слуга народу" Дмитро Разумков

Очільник партії "Слуга народу" Дмитро Разумков заявив, що поки триває окупація Донбасу і анексія Криму, він публічно розмовлятиме російською мовою. "Якщо ми говоримо про мою українську мову, то моя позиція була озвучена дуже багато разів: я казав, що поки в нас є окуповані території на сході держави і анексований Крим, я під час ефірів використовую російську мову, щоб ніхто не забажав приходити і мене тут "захищати". У мене все непогано як у людини, яка розмовляє російською", - сказав він у понеділок, 8 липня, в ефірі телеканалу ICTV.

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Керівник офісу українського президента Андрій Богдан виступив проти надання російській мові статусу другої державної, втім вважає, що в Донецькій та Луганській областях вона може бути регіональною. (01.07.2019)

Руслан Стефанчук заявляє, що тези глави офісу президента Андрія Богдана про "регіональну російську мову" не узгоджуються з програмою партії "Слуга народу". (02.07.2019)

Разумков зауважив, що, на його думку, мовне питання наразі не є найважливішим. "Я не впевнений, що українська мова сьогодні є головною проблемою українського суспільства. Якщо ми говоримо про захист державної мови, то, звісно, захищати і розвивати державну мову потрібно", - сказав глава партії.

Водночас він зауважив, що захищати мову потрібно не тими механізмами та пропозиціями, які використовували представники попередньої команди. "Якщо ми говоримо про популяризацію мови, то треба було йти шляхом створення умов для того, щоб сьогодні більш широко використовувалась державна мова. Це не було зроблено, ми пішли шляхом батога", - зазначив він.

Як повідомлялось, раніше керівник офісу президента Андрій Богдан заявив, що вважає доречним надати російські мові статус регіональної в Донецькій та Луганській областях.

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