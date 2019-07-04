Разумков пояснив, що розмовляє російською через Крим і Донбас

Очільник партії "Слуга народу" Дмитро Разумков заявив, що поки триває окупація Донбасу і анексія Криму, він публічно розмовлятиме російською мовою. "Якщо ми говоримо про мою українську мову, то моя позиція була озвучена дуже багато разів: я казав, що поки в нас є окуповані території на сході держави і анексований Крим, я під час ефірів використовую російську мову, щоб ніхто не забажав приходити і мене тут "захищати". У мене все непогано як у людини, яка розмовляє російською", - сказав він у понеділок, 8 липня, в ефірі телеканалу ICTV.

Разумков зауважив, що, на його думку, мовне питання наразі не є найважливішим. "Я не впевнений, що українська мова сьогодні є головною проблемою українського суспільства. Якщо ми говоримо про захист державної мови, то, звісно, захищати і розвивати державну мову потрібно", - сказав глава партії.

Водночас він зауважив, що захищати мову потрібно не тими механізмами та пропозиціями, які використовували представники попередньої команди. "Якщо ми говоримо про популяризацію мови, то треба було йти шляхом створення умов для того, щоб сьогодні більш широко використовувалась державна мова. Це не було зроблено, ми пішли шляхом батога", - зазначив він.

Як повідомлялось, раніше керівник офісу президента Андрій Богдан заявив, що вважає доречним надати російські мові статус регіональної в Донецькій та Луганській областях.