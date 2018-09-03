Радіо "Свобода" заявляє про тиск з боку Генпрокуратури України

Редакція програми антикорупційних розслідувань "Схеми" (спільний проект Радіо "Свобода" і телеканалу "UA:Перший") у вівторок, 4 вересня, заявила, що Генеральна прокуратура України отримала доступ до інформації телефону головного редактора програми Наталії Седлецької. Журналісти розцінюють це як тиск на незалежного журналіста та засуджують ці дії правоохоронних органів. "Печерський районний суд Києва надав доступ Генеральній прокуратурі до телефонних розмов, SMS та місцезнаходження телефону Наталки Седлецької у справі про ймовірне розголошення державної таємниці і даних досудового слідства директором НАБУ Артемом Ситником. Не за конкретний день, а за 17 місяців", - йдеться в заяві, оприлюдненій на сторінці програми в Facebook.

Редакція засуджує переслідування і тиск на головного редактора програми. "Ми сприймаємо це не тільки як грубе втручання у приватне життя громадянина України. Це - тиск на незалежного журналіста. У нас є підстави вважати, що це розслідування ГПУ і таке рішення суду здійснюється з метою психологічного тиску та подальшого перешкоджання професійній діяльності журналістів", - йдеться в заяві.

Команда програми нагадує, що "генпрокурор Юрій Луценко та його підлеглі неодноразово ставали фігурантами розслідувань програми "Схеми", і тепер Генпрокуратура отримала доступ до приватної, захищеної законом інформації Седлецької за півтора року".

Рішення ГПУ викликало обурення Радіо "Свобода", де його назвали таким, що грубо порушує міжнародні стандарти і не відповідає зобов'язанням України із захисту вільної преси. "Це рішення створює несприятливу атмосферу для українських журналістів і має бути скасоване. Те, що запит охоплює тривалий період спілкування з телефону, що належить відомій українській журналістці, яка успішно викриває високопосадову корупцію, викликає серйозне занепокоєння про справжні наміри тих, хто шукає інформацію", - сказала речниця "Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода" Джоанна Левісон. Цю позицію підтримала антикорупційна організація Transparency International Україна. Там висловили підтримку Седлецькій та оцінили рішення київського суду як "заангажоване та невмотивоване"."Вважаємо, що таке рішення суду є загрозою для вільної журналістики. Таке рішення трактується нами як тиск на керівника проекту журналістських розслідувань", - заявляють в TI Україна.

Водночас речник ГПУ Андрій Лисенко запевняє, що інформація з телефону Наталії Седлецької, до якої отримали доступ прокурори, не включає змісту розмов, тож не буде жодного втручання у професійну діяльність та особисте життя журналіста.

"Документи з інформацією оператора телекомунікацій, до яких надано доступ судом, не включатимуть змісту розмов. Мова також не йде про прослуховування вказаної особи та інших абонентів. При цьому не здійснюватиметься жодного втручання в професійну діяльність та особисте життя", - переконує він.