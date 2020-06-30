 Радянська мозаїка в Україні: у Німеччині вийшов новий альбом (фото) | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 30.06.2020

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Україна

Радянська мозаїка в Україні: у Німеччині вийшов новий альбом (фото)

У Німеччині виходить уже другий альбом, присвячений радянській мозаїці в Україні. Вона є на стінах побудованих за часів СРСР житлових будинків, заводів, палаців культури.

  • Радянська мозаїка в Україні

    Альбом про радянську мозаїку в Україні

    Мозаїки радянської доби - яскравий приклад українського мистецтва ХХ століття. На фото - районний Будинок культури в місті Кролевець Сумської області. 1977 рік. Художник невідомий.

  • Радянська мозаїка в Україні

    Альбом про радянську мозаїку в Україні

    Площа перед Южноукраїнською АЕС. Южноукраїнськ Миколаївської області. 1975 рік. Художник невідомий.

  • Радянська мозаїка в Україні

    Альбом про радянську мозаїку в Україні

    Плавальний басейн "Свема" в місті Шостка Сумської області. 1980 рік. Митець невідомий.

  • Радянська мозаїка в Україні

    Альбом про радянську мозаїку в Україні

    Автобусна зупинка в селі Мачухи Полтавської області. Рік будівництва невідомий. Художник невідомий.

  • Радянська мозаїка в Україні

    Альбом про радянську мозаїку в Україні

    Районний Будинок культури в селищі міського типу Каланчак Херсонської області. 1977 рік. Художний невідомий.

  • Радянська мозаїка в Україні

    Альбом про радянську мозаїку в Україні

    "Підкорювачі космосу". Мозаїчне панно на стіні Будинку культури в місті Лисичанську Луганської області (зараз заклад носить ім'я Володимира Сосюри). Кінець 1960-х років. Художник Вартан Аракелов.

  • Радянська мозаїка в Україні

    Альбом про радянську мозаїку в Україні

    Панно "Рух". Спорткомплекс "Наука Спорт" у Києві. 1969 рік. Художники Галина Зубченко та Григорій Пришедько.

    Автор: Єфім Шуман


  • Радянська мозаїка в Україні

    Альбом про радянську мозаїку в Україні

    Мозаїки радянської доби - яскравий приклад українського мистецтва ХХ століття. На фото - районний Будинок культури в місті Кролевець Сумської області. 1977 рік. Художник невідомий.

  • Радянська мозаїка в Україні

    Альбом про радянську мозаїку в Україні

    Площа перед Южноукраїнською АЕС. Южноукраїнськ Миколаївської області. 1975 рік. Художник невідомий.

  • Радянська мозаїка в Україні

    Альбом про радянську мозаїку в Україні

    Плавальний басейн "Свема" в місті Шостка Сумської області. 1980 рік. Митець невідомий.

  • Радянська мозаїка в Україні

    Альбом про радянську мозаїку в Україні

    Автобусна зупинка в селі Мачухи Полтавської області. Рік будівництва невідомий. Художник невідомий.

  • Радянська мозаїка в Україні

    Альбом про радянську мозаїку в Україні

    Районний Будинок культури в селищі міського типу Каланчак Херсонської області. 1977 рік. Художний невідомий.

  • Радянська мозаїка в Україні

    Альбом про радянську мозаїку в Україні

    "Підкорювачі космосу". Мозаїчне панно на стіні Будинку культури в місті Лисичанську Луганської області (зараз заклад носить ім'я Володимира Сосюри). Кінець 1960-х років. Художник Вартан Аракелов.

  • Радянська мозаїка в Україні

    Альбом про радянську мозаїку в Україні

    Панно "Рух". Спорткомплекс "Наука Спорт" у Києві. 1969 рік. Художники Галина Зубченко та Григорій Пришедько.

    Автор: Єфім Шуман


За радянських часів, особливо в 1970-1980-х роках, сірість стандартизованої бетонно-блоково-панельної архітектури нерідко намагалися прикрасити, використовуючи гігантські мозаїчні панно. Зрозуміло, ця мозаїка мала виконувати не лише естетичні, але й пропагандистські функції. Минуло кілька десятиліть, і вже мало хто сприймає її як пропаганду.

Естетика виходить на перший план, вважає київський фотограф Євгеній Нікіфоров і берлінське видавництво DOM publishers, що зараз видало вже другий альбом його світлин, присвячений радянські модерністській мозаїці: Art for Architecture Ukraine. Soviet Modernist Mosaics from 1960 to 1990. В Україні ж витвори мистецтва радянської доби сприймають неоднозначно й часто приділяють їм мало уваги. Новий міністр культури України Олександр Ткаченко прагне цю ситуацію змінити. "Мистецтво ХХ століття дуже цінується на Заході. Та чому його цінять іноземці, а ми ні?" - каже він та обіцяє змінити ситуацію.

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У Німеччині виходить уже другий альбом, присвячений радянській мозаїці в Україні. Вона є на стінах побудованих за часів СРСР житлових будинків, заводів, палаців культури. (30.06.2020)  

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У Німеччині виходить уже другий альбом, присвячений радянській мозаїці в Україні. Вона є на стінах побудованих за часів СРСР житлових будинків, заводів, палаців культури.

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Підкорювачі космосу - мозаїчне панно на стіні Будинку культури в місті Лисичанську Луганської області

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