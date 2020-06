Радянська мозаїка в Україні: у Німеччині вийшов новий альбом (фото)

За радянських часів, особливо в 1970-1980-х роках, сірість стандартизованої бетонно-блоково-панельної архітектури нерідко намагалися прикрасити, використовуючи гігантські мозаїчні панно. Зрозуміло, ця мозаїка мала виконувати не лише естетичні, але й пропагандистські функції. Минуло кілька десятиліть, і вже мало хто сприймає її як пропаганду.

Естетика виходить на перший план, вважає київський фотограф Євгеній Нікіфоров і берлінське видавництво DOM publishers, що зараз видало вже другий альбом його світлин, присвячений радянські модерністській мозаїці: Art for Architecture Ukraine. Soviet Modernist Mosaics from 1960 to 1990. В Україні ж витвори мистецтва радянської доби сприймають неоднозначно й часто приділяють їм мало уваги. Новий міністр культури України Олександр Ткаченко прагне цю ситуацію змінити. "Мистецтво ХХ століття дуже цінується на Заході. Та чому його цінять іноземці, а ми ні?" - каже він та обіцяє змінити ситуацію.

Читайте також: Повільна смерть радянських мозаїк

Дивіться також: