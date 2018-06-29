Радник Трампа: На ядерне роззброєння Північної Кореї знадобиться рік

США розробили план, відповідно до якого ядерне роззброєння Північної Кореї має відбутися за один рік, повідомив радник президента США з національної безпеки Джон Болтон у неділю, 1 липня, американському телеканалу CBS. За цим планом, КНДР має відмовитися від усієї зброї масового знищенн та програм розробки балістичних ракет протягом року. "Якщо вони вже ухвалили стратегічне рішення та готові до співпраці, ми можемо просуватися дуже швидко", - додав він. Держсекретар США Майк Помпео, за словами Болтона, має обговорити цю програму з Північною Кореєю у найближчому майбутньому.

Джон Болтон, радник президента США з нацбезпеки

Вперше адміністрація Трампа оголосила конкретний строк, за який Північна Корея має відмовитися від ядерної зброї та балістичних ракет. Серйозність намірів роззброєння Північної Кореї підтвердив і президент США Дональд Трамп у інтерв'ю телеканалу Fox News, що транслюватимуть у неділю. "Я думаю, вони налаштовані дуже серйозно щодо цього. Я думаю, вони хочуть це зробити", - заявив Трамп.

Натомість видання The Washington Post, посилаючись на неназваного співробітника розвідки США, написало, що дані, зібрані розвідкою після саміту за участю Трампа та лідера КНДР Кім Чен Ина 12 червня у Сінгапурі, свідчать про те, що Пхеньян намагається приховати від США реальну кількість ядерних боєголовок, а також наявність таємних лабораторій для розробки ядерного палива. Ці дані свідчать про неготовність Північної Кореї до ядерного роззброєння, підсумовує видання.

12 червня президент США Дональд Трамп та лідер Північної Кореї Кім Чен Ин за підсумками саміту в Сінгапурі підписали декларацію про готовність до спільних зусиль щодо ядерного роззброєння на Корейському півострові. Натомість США пообіцяли Північній Кореї гарантії безпеки.