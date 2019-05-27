 Радник Зеленського Дмитро Разумков очолив партію ″Слуга народу″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.05.2019

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Новини

Радник Зеленського Дмитро Разумков очолив партію "Слуга народу"

На з'їзді партії "Слуга народу" новим головою політсили обрали Дмитра Разумкова. Він очолив партію замість Івана Баканова, який працюватиме в СБУ.

Партію Слуга народу очолив Дмитро Разумков - радник президента України Володимира Зеленського з політичних питань

Політичну партію "Слуга народу" очолив Дмитро Разумков - радник президента України Володимира Зеленського з політичних питань

Політичну партію "Слуга народу" очолив Дмитро Разумков - радник президента України Володимира Зеленського з політичних питань. Про це повідомив сам Разумков на прес-конференції в понеділок, 27 травня.

Разумкова обрали головою на з'їзді партії замість Івана Баканова. Баканов перейшов на державну службу і не може очолювати партію, уточнив Разумков.

22 травня президент Зеленський призначив Баканова першим заступником глави Служби безпеки України - начальником головного управління боротьби з корупцією та організованою злочинністю СБУ.

Виборчий штаб "Слуги народу" очолив Олександр Корнієнко. Раніше він працював координатором передвиборного штабу кандидата у президента Володимира Зеленського, передає інформагенція "Українські новини". Корнієнко заявив, що партія "Слуга народу" ставить перед собою завдання отримати однопартійну більшість у майбутній Раді за підсумками дострокових парламентських виборів. "Ми хотіли б не звертатися до інших партій для формування коаліції. В нас є така програма максимум - сформувати коаліцію з однієї політичної сили", - наголосив він.

"Слуга народу" має велику підтримку виборців

За даними опитування соціологічної групи "Рейтинг", за партію "Слуга народу" готові проголосувати 43,8 відсотка виборців. 10,5 відсотка підтримують "Опозиційну платформу - За життя". 8,8 відсотка виборців мають намір голосувати за партію "Блок Петра Порошенка "Солідарність". Позачергові вибори до Верховної Ради України мають відбутися 21 липня.

Партія "Слуга народу" була зареєстрована 2017 року. Раніше це політичне об'єднання називалося "Партією рішучих змін". Однойменний російськомовний телесеріал "Слуга народу" з Володимиром Зеленським у головній ролі з 2015 року показували на українському телебаченні.

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