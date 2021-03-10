Радники лідерів "нормандської четвірки" обговорили ситуацію на Донбасі - ОПУ

Керівник Офісу президента України (ОПУ) Андрій Єрмак у четвер, 18 березня, взяв участь у зустрічі політичних радників лідерів країн "нормандської четвірки", яка відбулася в форматі відеоконференції, повідомила пресслужба ОПУ.

Під час зустрічі обговорювалося питання повернення до режиму повного припинення вогню на Донбасі. Зокрема, Єрмак запропонував ухвалити на рівні "нормандської четвірки" спільну заяву про повернення до режиму повного припинення вогню на Донбасі, який був встановлений з 27 липня 2020 року.

"Україна як ніхто зацікавлена у поверненні до режиму тиші, оскільки через його порушення гинуть саме українські військові та цивільні громадяни на українській землі", - наводить його слова пресслужба ОПУ.

Крім того, Єрмак запропонував негайно скликати на 19 березня засідання групи з питань безпеки Тристоронньої контактної групи (ТКГ), щоб отримати конкретні підтвердження готовності сторін щодо забезпечення режиму припинення вогню на Донбасі.

Як повідомлялося, напередодні українська делегація в ТКГ запропонувала почати процес "гуманітарного розмінування" перед Великоднем, а також розблокувати роботу КПВВ "Щастя" та "Золоте".