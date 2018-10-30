Радники Зеленського розповіли в Брюсселі про перші кроки обраного президента

Радники новообраного президента України Володимира Зеленського Олександр Данилюк та Руслан Рябошапка відвідали Брюссель для того, аби обговорити з представниками ЄС плани та перші кроки майбутнього глави української держави.

Зовнішня політика

Як повідомив Данилюк у п'ятницю, 3 травня, двома основними пріоритетами у зовнішній політиці Зеленського стане активізація роботи "нормандської четвірки" та звільнення українців, утримуваних Росією в ув'язненні. "Ключове для нас - активізація роботи "нормандського формату". Для нас тут важливо не якомога скоріше провести зустріч, а наповнити її змістом", - зазначив Данилюк, відповідаючи на запитання кореспондента DW. Нагадаємо, у цьому форматі представники України, Німеччини, Франції та Росії намагаються знайти шляхи врегулювання конфлікту на Донбасі. "Говорили і про те, як відповідати на провокації російської сторони, зокрема паспортизацію громадян на неконтрольованій території", - додав радник Зеленського.

За словами Рябошапки, ще одним пріоритетом є звільнення українських моряків, захоплених Росією наприкінці листопада 2018 року неподалік від Керченської протоки, а також "усіх тих наших громадян, які перебувають у заручниках російської сторони". Водночас він відмовився публічно розголошувати деталі дискусій щодо цього питання.

Ці пріоритети Данилюк та Рябошапка обговорили 2 травня на засіданні політико-безпекового комітету ЄС, до якого входять входять представники держав-членів і який відповідає за спільну зовнішню та безпекову політику. 3 травня вони проводять зустрічі з радниками президента Європейської Ради Дональда Туска, голови Єврокомісії Жан-Клода Юнкера та інших єврокомісарів. Данилюк уточнив, що ініціатива цього візиту надійшла від Євросоюзу.

Боротьба з корупцією та судова реформа

Рябошапка, який раніше працював членом Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК), розповів про пріоритети у судовій реформі та боротьбі з корупцією. "Ви пам'ятаєте рішення Окружного адміністративного суду міста Києва щодо "ПриватБанку". Якщо ми говоримо про якийсь успіх реформування судової системи, то, мабуть, нам треба переглянути ту дорогу, якою йшла ця судова реформа, і запропонувати нові підходи. У нас ці підходи є", - зазначив Рябошапка, не уточнивши, що саме він має на увазі.

Нагадаємо, що цей суд ухвалив рішення на користь колишнього власника нині націоналізованого "ПриватБанку", олігарха Ігоря Коломойського. Оглядачі висловлювали застереження через можливі політичні зв'язки Зеленського з Коломойським. Сам Зеленський заперечує політичний вплив олігарха на нього.

Рябошапка також назвав однією з "першочергових ініціатив" команди новообраного президента відновлення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення, яку було скасовано за рішенням Конституційним судом України. Крім того, радник Зеленського очікує від Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) результати антикорупційних справ. Передусім ідеться про кримінальні справи щодо топ-посадовців і топ-політиків у Вищому антикорупційному суді. До кінця року суд повинен розглянути перші такі справи, додав Рябошапка. "Якщо такого результату не буде, треба буде, щоб керівники цих антикорупційних органів давали відповідь суспільству", - вважає він.