 Радника Макрона звільнили і затримали за побиття демонстранта | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.07.2018

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Новини

Радника Макрона звільнили і затримали за побиття демонстранта

Радника французького президента Еммануеля Макрона звільнили з посади і затримали за побиття демонстранта в Парижі.

Александр Беналля (у шоломі праворуч) під час демонстрації 1 травня у Парижі

Александр Беналля (у шоломі праворуч) під час демонстрації 1 травня у Парижі

Через побиття демонстранта під час демонстрації, яка відбувалась 1 травня у Парижі, був затриманий і поміщений під варту Александр Беналля, який обіймав посаду радника з питань безпеки президента Франції Еммануеля Макрона. Затримання відбулось у п'ятницю, 20 липня, раніше у цей же день Беналля був звільнений зі своєї посади.

Причиною звільнення та затримання радника Макрона стало опубліковане в ЗМІ відео з першотравневої маніфестації в Парижі. На записі видно, як Бенналя, який перебував в лавах паризької поліції, напав на одного з демонстрантів і побив його, а також грубо поводився з двома жінками, що перебували поруч.

Як повідомили в Єлисейському палаці, на ім'я Беналля "був незаконно оформлений документ паризької префектури поліції, який йому за його статусом не передбачався". Нові факти, за якими вже ведеться розслідування, доведені до відома президента Франції Еммануеля Макрона. Сам французький президент поки що не прокоментував інцидент.

Прокуратура Парижа розпочала розслідування в зв'язку з підозрою в перевищенні офіційною особою своїх повноважень і вчинення ним насильницьких дій.

 

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