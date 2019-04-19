Ради Безпеки ООН закликала до перемир'я в Лівії

Рада Безпеки Організації Об'єднаних Націй закликала усі сторони конфлікту в Лівії до припинення вогню, деескалації в Триполі та повернення до переговорів за участю ООН. У своїй заяві, оприлюдненій у п'ятницю, 10 травня, Радбез ООН висловив глибоку стурбованість через "нестабільність в Триполі і погіршення гуманітарної ситуації, що ставить під загрозу життя невинних мирних жителів і загрожує перспективам політичного вирішення". Радбез також наголосив, що "тривалий мир і стабільність в Лівії прийдуть лише через політичне рішення".

Раніше цього тижня глава міжнародно визнаного уряду Лівії Фаїз Саррадж заявив в інтерв'ю французькому виданню France 24, що наступ генерала Халіфи Хафтара на Триполі є "переворотом". Він має бути засуджений на міжнародному рівні, як "спроба взяти владу зброєю та силою", наголосив Саррадж. Одночасно він виступив за відновлення мирних переговорів між двома сторонами за посередництва ООН.

Тим часом міністр закордонних справ розташованого в Бенгазі уряду, який підтримує Хафтара, Абдулхаді Лавіж заявив, що його уряд не хоче правити силою. "Ми хочемо покласти край кризі, війні і роз'єднанню. Наша мета - не правити та не створювати військовий уряд. Ми хочемо громадянської держави, заснованої на інституціях і правах людини", - заявив він в інтерв'ю агенції AP.

Раніше у представництві Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) у Лівії повідомили, що з початку наступу на Триполі сил самопроголошеної "Лівійської національної армії" генерала Халіфи Хафтара загинуло 443 людини. Ще 2110 осіб отримали поранення.

Наразі в Лівії зберігається двовладдя. На заході країни розташований сформований за підтримки ООН уряд національної єдності. Натомість на сході, у місті Тобрук, розташований парламент. Влада у цій частині країни функціонує незалежно від Триполі та спирається на самопроголошену "Лівійську національну армію" (ЛНА) на чолі з Хафтаром. Сам Хафтар отримує військову підтримку з боку Єгипту та Об'єднаних Арабських Еміратів, які за допомогою ЛНА прагнуть здолати лівійських ісламістів.