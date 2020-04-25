Радбез ООН не засідатиме через закон про українську мову

Рада Безпеки Організації Об'єднаних Націй відмовилася проводити засідання за запитом Росії у зв'язку з ухваленням в Україні закону про державну українську мову. Така пропозиція російської делегації під час засідання РБ ООН у понеділок, 20 травня, була заблокована делегаціями Сполучених Штатів Америки та європейських держав.

Для того, щоб засідання було скликане, Росії необхідно було зібрати підтримку щонайменше дев'яти членів Ради Безпеки ООН. Утім, "за" проголосували представники лише п'яти держав-членів органу. "Проти" висловилися представники шести держав, утрималися - чотирьох. Перед голосуванням представники США, Німеччини та Франції заявили, що виступають проти такого засідання саме в понеділок, вважаючи його несвоєчасним.

Постійний представник Росії при ООН Василь Небензя, обґрунтовуючи необхідність проведення засідання, заявив, що ухвалений в Україні закон нібито порушує "дух і букву мінських домовленостей" та рішення РБ ООН.

Очікувалося, що РБ ООН в понеділок проведе засідання на запит РФ, яке буде присвячено ухваленню на Україні закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Раніше в Україні розкритикували намір Росії скликати таке засідання. Речник постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко назвав його "спробою маргіналізувати Радбез ООН".

Рада ухвалила закон про державну українську мову 25 квітня, а 15 травня його підписав президент Петро Порошенко. Новий закон закріплює за українською статус єдиної державної мови, яка є обов'язковою для органів державної влади та публічних сфер на всій території держави. Спроби просувати на території України ідею багатомовності закон прирівнює до дій, спрямованих на повалення конституційного ладу. Дія закону не поширюється на приватне спілкування та мову релігійних обрядів.