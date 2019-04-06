Радбез ООН закликав сили Хафтара припинити наступ на Триполі

Рада Безпеки Організації Об'єднаних Націй закликала загони самопроголошеної "Лівійської національної армії" (LNA) генерала Халіфи Хафтара негайно припинити наступ на столицю Лівії Триполі. Заклик містить оголошена в п'ятницю, 5 квітня, заява за підсумками екстреного засідання Радбезу ООН.

Сторони збройного протистояння закликають негайно "припинити будь-який рух військ", передає агенція новин Reuters. Щодо самого конфлікту в цій північноафриканській країні, то вирішити його військовими засобами неможливо, зазначається в заяві.

Раніше зі схожим закликом звернулися до сторін конфлікту в Лівії і посли країн Великої сімки (G7). Усім учасникам конфлікту варто припинити "будь-які дії та рух військ убік Триполі", наголосили дипломати провідних демократій світу, що зібралися у Франції для консультацій.

Глави МЗС найбагатшого демократичного клубу країн так само визнали, що конфлікт у Лівії неможливо вирішити військовим шляхом. Вони зазначили, що нинішнє загострення через наступ на Триполі заважає зусиллям ООН, сприяти мирному врегулюванню в країні, де з часу повалення режиму Муаммара Каддаффі не вщухає збройне протистояння.

Як повідомлялося, раніше 5 квітня загони "Лівійської національної армії" захопили колишній міжнародний аеропорт Триполі на південь від столиці країни. Крім аеропорту, силам "Лівійської національної армії" вдалося взяти під контроль два населені пункти поблизу Триполі, що поки залишається столицею міжнародно визнаного Уряду національної єдності.

Раніше сили Хафтара взяли під контроль райони Бін-Гашир, Ваді ер-Рабі й Сук аль-Хаміс, повідомляють місцеві ЗМІ. Саме поблизу першого з цих населених пунктів і розташований аеропорт Триполі. Відстань звідти до центру столиці - близько 25 кілометрів.

На даний час у Лівії зберігається двовладдя. На Заході країни розташований сформований за підтримки ООН Уряд національної єдності. Натомість, на Сході, у місті Тобрук, розташований парламент. Влада у цій частині країни функціонує незалежно від Триполі та спирається на "Лівійську національну армію" на чолі з Хафтаром.

Сам Хафтар отримує військову підтримку з боку Єгипту та Об'єднаних Арабських Еміратів, які за допомогою LNA прагнуть здолати лівійських ісламістів. 4 квітня Хафтар оголосив про початок наступу на Триполі.