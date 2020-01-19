 Радбез ООН вимагає припинення вогню в Лівії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.02.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Радбез ООН вимагає припинення вогню в Лівії

Резолюція Ради Безпеки ООН щодо Лівії встановлює на правовому рівні домовленості щодо мирного врегулювання в регіоні, досягнуті на берлінському саміті в січні 2020 року.

Засідання Ради Безпеки ООН

Засідання Ради Безпеки ООН (фото з архіву)

Рада Безпеки ООН у середу, 12 лютого, проголосувала за резолюцію, покликану унормувати домовленості, досягнуті на саміті в Берліні щодо мирного врегулювання в регіоні. Резолюцію підтримали 14 країн-членів РБ ООН, Росія утрималася.

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) заявив, що з ухваленням резолюції щодо Лівії "зроблений великий крок назустріч мирному вирішенню конфлікту". Політик закликав усі держави, так чи інакше залучені в конфлікт в Лівії, серйозно поставитися до рішення Радбезу ООН і дотримуватися ембарго на поставки зброї в регіон.

Підсумки берлінського саміту щодо Лівії

Домовленості щодо шляхів мирного вирішення конфлікту в Лівії, досягнуті на берлінській міжнародній конференції 19 січня 2020 року, містять 55 пунктів. Документ підписали представники 16-и країн та організацій. Серед іншого йдеться про встановлення тривалого режиму припинення вогню і заборону на поставки зброї до Лівії.

DW.COM

На конференції щодо Лівії світові лідери домовилися не підтримувати озброєнням жодну зі сторін лівійського конфлікту та уважніше стежити за дотриманням ембарго на постачання зброї, заявила канцлерка ФРН Анґела Меркель. (19.01.2020)

Щоб не допустити перетворення Лівії на "другу Сирію", керівництво ФРН провело в Берліні саміт щодо Лівії. Тож Німеччина взяла на себе більше відповідальності за майбутнє Лівії, вважає оглядач FAZ Йоганнес Ляйтгойзер. (20.01.2020)

Очікується, що 16 лютого міністри закордонних справ держав, що брали участь в берлінському саміті щодо Лівії, проведуть зустріч на полях конференції з безпеки в Мюнхені, на якій підіб'ють проміжні підсумки роботи з мирного врегулювання в північноафриканській країні.

Воєнний конфлікт в Лівії

Після повалення режиму Муаммара Каддафі у 2011 році та його вбивства в Лівії почалася боротьба за владу між різними угрупованнями і фракціями. У Триполі за підтримки ООН був створений уряд національної єдності на чолі з Фаїзом Сараджем. Між тим у Тобруку на сході країни проходять засідання однопалатного парламенту, що вважає себе справжньою владою і не згоден з політикою Сараджа.

Міжнародно визнаний уряд в Триполі, очолюваний Сараджем, контролює лише невелику частину країни. Його суперником є екссоратник Каддафі, генерал Халіфа Хафтар, чиї збройні формування ("Лівійська національна армія") підтримують парламент та дедалі сильніше тиснуть на уряд національної єдності. Під контролем Хафтара перебуває значна частина лівійської території, включаючи більшість нафтових родовищ. Хафтар веде наступ на Триполі з квітня 2019 року. Хафтара у тій чи іншій формі підтримують Єгипет, Об'єднані Арабські Емірати та Росія.  

Infografik Karte Frontverlauf Libyen UK

Також за темою

Deutschland Libyen-Konferenz in Berlin

Саміт щодо Лівії: світові лідери стежитимуть за збройним ембарго 19.01.2020

На конференції щодо Лівії світові лідери домовилися не підтримувати озброєнням жодну зі сторін лівійського конфлікту та уважніше стежити за дотриманням ембарго на постачання зброї, заявила канцлерка ФРН Анґела Меркель.

Deutschland Libyen-Konferenz in Berlin

Конференція щодо Лівії в Берліні: перший крок до розв'язання конфлікту 20.01.2020

Саміт у Берліні щодо Лівії завершився одностайним рішенням його учасників. Це має стати першим кроком до припинення громадянської війни в Лівії. Однак шлях до миру буде нелегким.

Lybien Truppen der libyschen Einheitsregierung starten Gegenoffensive

Спецпредставник ООН закликає вивести з Лівії іноземних бійців 18.01.2020

На міжнародній конференції щодо Лівії 19 січня обговорюватимуть нелегальні поставки зброї в цю країну, розповів спецпредставник ООН. Він також закликав до виведення з країни іноземних бійців.

Реклама

Докладно

У EFJ сумніваються у ефективності українського законопроєкту в боротьбі з фейками

EFJ: Український законопроєкт про дезінформацію не спрацює

Генсек Європейської федерації журналістів Гутьєррес про небезпеку законопроєктів про дезінформацію і медіа.  

Світовий мобільний конгрес у Барселоні (на фото - під час конгресу в 2018 році)

Через коронавірус скасували мобільний конгрес у Барселоні

Багато провідних компаній скасували участь у Світовому мобільному конгресі через ризики для здоров'я співробітників.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  