Радбез ООН вимагає припинення вогню в Лівії

Рада Безпеки ООН у середу, 12 лютого, проголосувала за резолюцію, покликану унормувати домовленості, досягнуті на саміті в Берліні щодо мирного врегулювання в регіоні. Резолюцію підтримали 14 країн-членів РБ ООН, Росія утрималася.

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) заявив, що з ухваленням резолюції щодо Лівії "зроблений великий крок назустріч мирному вирішенню конфлікту". Політик закликав усі держави, так чи інакше залучені в конфлікт в Лівії, серйозно поставитися до рішення Радбезу ООН і дотримуватися ембарго на поставки зброї в регіон.

Підсумки берлінського саміту щодо Лівії

Домовленості щодо шляхів мирного вирішення конфлікту в Лівії, досягнуті на берлінській міжнародній конференції 19 січня 2020 року, містять 55 пунктів. Документ підписали представники 16-и країн та організацій. Серед іншого йдеться про встановлення тривалого режиму припинення вогню і заборону на поставки зброї до Лівії.

Очікується, що 16 лютого міністри закордонних справ держав, що брали участь в берлінському саміті щодо Лівії, проведуть зустріч на полях конференції з безпеки в Мюнхені, на якій підіб'ють проміжні підсумки роботи з мирного врегулювання в північноафриканській країні.

Воєнний конфлікт в Лівії

Після повалення режиму Муаммара Каддафі у 2011 році та його вбивства в Лівії почалася боротьба за владу між різними угрупованнями і фракціями. У Триполі за підтримки ООН був створений уряд національної єдності на чолі з Фаїзом Сараджем. Між тим у Тобруку на сході країни проходять засідання однопалатного парламенту, що вважає себе справжньою владою і не згоден з політикою Сараджа.

Міжнародно визнаний уряд в Триполі, очолюваний Сараджем, контролює лише невелику частину країни. Його суперником є екссоратник Каддафі, генерал Халіфа Хафтар, чиї збройні формування ("Лівійська національна армія") підтримують парламент та дедалі сильніше тиснуть на уряд національної єдності. Під контролем Хафтара перебуває значна частина лівійської території, включаючи більшість нафтових родовищ. Хафтар веде наступ на Триполі з квітня 2019 року. Хафтара у тій чи іншій формі підтримують Єгипет, Об'єднані Арабські Емірати та Росія.