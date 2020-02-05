 Рада ЄС схвалила початок переговорів про вступ з Албанією та Північною Македонією | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.03.2020

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Рада ЄС схвалила початок переговорів про вступ з Албанією та Північною Македонією

Дата початку переговорів про вступ балканських країн до блоку поки не призначена. Раніше проти цього виступав президент Франції Еммануель Макрон.

Албанія та Північна Македонія зможуть почати переговори про вступ до ЄС

Албанія та Північна Македонія зможуть почати переговори про вступ до ЄС

Рада ЄС з закордонних справ у вівторок, 24 березня, ухвалила рішення про початок переговорів про членство Албанії та Північної Македонії в Європейському Союзі. "Ми дійшли політичного рішення про початок переговорів про приєднання з Албанією та Північною Македонією", - заявила міністерка з європейських справ Хорватії Андрея Метелько-Згомбич, яка головувала під час засідання, що пройшло в режимі відеоконференції.

Вона охарактеризувала це рішення як "гарну новину" і повідомила, що лідери країн Євросоюзу, ймовірно, погодять його 26 березня. Дата початку переговорів з обома країнами поки не відома.

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Початок переговорів балканськими країнами погоджений з другої спроби. У жовтні проти початку переговорного процесу виступив президент Франції Еммануель Макрон, який наполягає на необхідності реформування процесу прийому нових членів до Євросоюзу. Його підтримали також представники Нідерландів та Данії. Інші країни та єврофункціонери розкритикували це, однак їм не вдалось досягти єдності в цьому питанні.

Північна Македонія є країною-кандидаткою на вступ до ЄС з кінця 2005 року. Раніше початок переговорів блокувала Греція, аж поки в лютому 2019 року країна змінила свою назву на Північна Македонія.

Албанія стала кандидаткою у червні 2014 року. Єврокомісія раніше критикувала повільну та неефективну судову систему країни та поширену корупцію, але зараз бачить прогрес у боротьбі з нею. 29 травня 2019 року Європейська Комісія рекомендувала країнам-членам Євросоюзу почати переговори з Північною Македонією та Албанією про їхній вступ до блоку.

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