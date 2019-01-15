Рада ЄС планує запровадити санкції через хімічні атаки у Великобританії

Рада ЄС у закордонних справах у понеділок, 21 січня, планує запровадити санкції щодо ймовірних причетних до хімічних атак на території Великобританії. Передбачається, що на засіданні в Брюсселі міністри закордонних справ країн-членів Європейського Союзу вирішать заборонити низці осіб в'їзд до ЄС, а також накладуть арешти на їхні активи на території ЄС.

Як відомо, цього тижня посли держав ЄС погодили санкції проти чотирьох офіцерів російської військової розвідки (ГРУ) та п'яти громадян Сирії.

Штрафні заходи торкнуться, зокрема, офіцерів ГРУ РФ Анатолія Чепіги та Олександра Мішкіна, яких британська влада вважає безпосередньо причетними до отруєння колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля і його дочки Юлії нервово-паралітичною речовиною "Новачок" у місті Солсбері в березні 2018 року. За інформацією Bellingcat та The Insider, Чепіга і Мішкін прибули до Великобританії під іменами Олександр Петров і Руслан Боширов.

Нагадаємо, в жовтні 2018 року ЄС схвалив новий механізм санкцій стосовно фізичних і юридичних осіб, які розробляють або застосовують хімічну зброю, а також тих, хто надавав їм фінансову, технічну та іншу матеріальну підтримку або заохочував такі дії. Громадянство фізичних осіб і місцезнаходження підприємств, які підпадають під санкції, не мають значення.