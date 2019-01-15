 Рада ЄС планує запровадити санкції через хімічні атаки у Великобританії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.01.2019

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Новини

Рада ЄС планує запровадити санкції через хімічні атаки у Великобританії

На засіданні у Брюсселі 21 січня міністри закордонних справ країн ЄС вирішать питання про штрафні заходи щодо громадян РФ та Сирії.

Британська влада вважає росіян Олександра Мішкіна та Анатолія Чепігу причетними до отруєння Скрипалів

Британська влада вважає росіян Олександра Мішкіна та Анатолія Чепігу причетними до отруєння Скрипалів

Рада ЄС у закордонних справах у понеділок, 21 січня, планує запровадити санкції щодо ймовірних причетних до хімічних атак  на території Великобританії. Передбачається, що на засіданні в Брюсселі міністри закордонних справ країн-членів Європейського Союзу вирішать заборонити низці осіб в'їзд до ЄС, а також накладуть арешти на їхні активи на території ЄС.

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Владі Великобританії повністю зрозуміла картина організації отруєння колишнього агента Сергія Скрипаля та його доньки, пише The Telegraph. За даними джерел видання, ланцюг тягнеться до президента РФ Путіна. (07.01.2019)

Міністри закордонних справ ЄС затвердили режим санкцій за розрозбку та застосування хімічної зброї. Це відкриває шлях до запровадження конкретних санкцій за хімічну атаку в Солсбері. (16.10.2018)

Як відомо, цього тижня посли держав ЄС погодили санкції проти чотирьох офіцерів російської військової розвідки (ГРУ)  та п'яти громадян Сирії.

Штрафні заходи торкнуться, зокрема, офіцерів ГРУ РФ Анатолія Чепіги та Олександра Мішкіна, яких британська влада вважає безпосередньо причетними до отруєння колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля і його дочки Юлії нервово-паралітичною речовиною "Новачок" у місті Солсбері в березні 2018 року. За інформацією Bellingcat та The Insider, Чепіга і Мішкін прибули до Великобританії під іменами Олександр Петров і Руслан Боширов.

Нагадаємо, в жовтні 2018 року ЄС схвалив новий механізм санкцій стосовно фізичних і юридичних осіб, які розробляють або застосовують хімічну зброю, а також тих, хто надавав їм фінансову, технічну та іншу матеріальну підтримку або заохочував такі дії. Громадянство фізичних осіб і місцезнаходження підприємств, які підпадають під санкції, не мають значення.

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