 Рада Європи проаналізує новий мовний закон України | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.05.2019

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Новини

Рада Європи проаналізує новий мовний закон України

Венеціанська комісія розгляне новий мовний закон України на відповідність до норм міжнародного права. Висновок експертів можуть оприлюднити наприкінці року.

Рада Європи в Страсбурзі

Рада Європи в Страсбурзі

До Європейської комісії за демократію через право, яку часто називають Венеціанською комісією, в середу, 22 травня, надійшов лист з проханням підготувати висновок щодо тексту закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Про це DW повідомили в прес-службі Ради Європи.

Лист у Венеціанську комісію направив голова моніторингового комітету Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) депутат від Великобританії, консерватор Роджер Гейл. Цей комітет відстежує дотримання країнами-членами РЄ їхніх зобов'язань у сфері демократії, верховенства права та захисту прав людини.

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Новий закон про державну мову передбачає м'яку українізацію: безкоштовні мовні курси для всіх охочих, відсутність кримінальної відповідальності за його порушення та вільне використання інших мов у приватному спілкуванні. (17.05.2019)

Закон про забезпечення функціонування української мови як державної враховує думки усіх зацікавлених сторін окрім Росії, заявив президент України Петро Порошенко. (15.05.2019)

За інформацією DW з власних джерел у РЄ,  висновок європейських експертів щодо мовного закону може бути схвалений під час жовтневої чи грудневої пленарної сесії Венеціанської комісії.

Нагадаємо, що Верховна Рада ухвалила закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної" 25 квітня, а колишній президент Петро Порошенко підписав його 15 травня. Закон закріплює за українською статус єдиної державної мови, яка є обов'язковою для органів державної влади та публічних сфер на всій території держави. Окремо в законі наголошується, що його дія не поширюється на приватне спілкування та мову релігійних обрядів. При цьому за дужки закону винесені мовні права національних меншин. У тексті говориться, що ці питання регулюються законом про права нацменшин.

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