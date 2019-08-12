 Рада Європи: Польща не виконує антикорупційні рекомендації | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.12.2019

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Рада Європи: Польща не виконує антикорупційні рекомендації

Серед претензій антикорупційної групи Ради Європи GRECO невиконання Польщею рекомендацій щодо парламенту та органів юстиції.

Рада Європи у Страсбурзі

Рада Європи у Страсбурзі

Рада Європи закидає Польщі невиконання рекомендацій ЄС щодо боротьби з корупцією. З 22-х рекомендацій для парламенту та органів юстиції запроваджені лише вісім, йдеться у звіті Групи держав у Раді Європи проти корупції (GRECO), оприлюдненому в Страсбурзі у понеділок, 16 грудня. Експерти GRECO оцінили такий стан речей як незадовільний та вимагають від Польщі щонайпізніше до кінця 2020 року подати звіт про прогрес у реалізації рекомендацій.

У звіті йдеться про те, що ситуація в парламенті не змінилась з 2014 року, коли був оприлюднений відповідний звіт ЄС. Тоді ЄС рекомендував Польщі зробити більш прозорими відносини між парламентарями та лобістами, а також розробити етичні правила задля уникнення можливих конфліктів інтересів.

Що стосується органів юстиції, то GRECO вбачає необхідність у виконанні ухвалених щодо Польщі як члена ЄС рішень. Так, у 2017 році Польща знизила пенсійний вік для суддів для того, як вважали критики, щоб примусово відправити на пенсію чинних суддів вищого судового органу країни, а також визначення в ручному режимі тих суддів, які можуть здійснювати правосуддя надалі. Суд ЄС зобов'язав Польщу скасувати це рішення, оскільки воно впливає на незалежність суддів.

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Європейський суд постановив, що судова реформа у Польщі, яка передбачала зниження пенсійного віку суддів, порушила закони ЄС. Суд вважає, що ця реформа може викликати сумніви щодо незалежності судової влади. (05.11.2019)

Депутати німецького Бундестагу не повідомляють про конфлікти інтересів, а реєстрація лобістів є недосконалою, наголошують в антикорупційній групі Ради Європи GRECO. (12.08.2019)

У GRECO звернули увагу на низку дисциплінарних проваджень щодо суддів, якими, вважають експерти, здійснюється тиск на тих з них, які ухвалювали політично небажані рішення або критикували судову реформу в країні. Також Польща до цього часу не змінила процедуру обрання членів ради правосуддя, яка, на думку експертів, є недостатньо незалежною від парламенту та уряду.

Як відомо, консервативна партія "Право і справедливість", яка у 2015 році прийшла до влади, здійснила судову реформу, щодо якої критично висловлювались як місцеві правники, так і Європейська Комісія.

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