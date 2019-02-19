Рада Європи: Німеччина не попереджає афганців завчасно про депортації

Комітет проти тортур Ради Європи піддав критиці Німеччину за незавчасне інформування депортованих про видворення.
Комітет проти тортур Ради Європи піддав критиці німецькі правоохоронні органи за те, що вони не інформують депортованих завчасно - за тиждень - про майбутнє примусове видворення. Це стосується й тих, хто перебуває в ізоляторі. Таких осіб, вважають у комітеті, треба попереджати заздалегідь, тільки так вони можуть психологічно підготуватися до депортації, йдеться в оприлюдненому в четвер, 9 травня, звіті комітету.
Експерти комітету спостерігали за депортацією групи афганців з аеропорту Мюнхена до Кабула в серпні 2018 року. Загалом ця процедура була проведена професійно, проте дехто з депортованих вважав, що їм не дали достатньо часу, щоб підготуватися до повернення на батьківщину. За їхніми словами, поліцейські приходили по них незавдого до рейсу, іноді вночі, і не давали достатньо часу на збори.
Міністерство юстиції ФРН у відповідь на звіт комітету зазначило, що про депортацію, як правило, повідомляють за тиждень - навіть тим особам, які чекають на неї в ізоляторі. У свою чергу, влада Баваріъ заперечила, що особам, які перебувають в ізоляторі, не повідомляють дату депортації, передає агентство dpa.
Звіти Комітету проти тортур РЄ не свідчать про розслідування проти якоїсь з держав. Вони мають на меті перевірку дотримання прав людини в країнах-членах Ради Європи.