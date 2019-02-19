 Рада Європи: Німеччина не попереджає афганців завчасно про депортації | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.05.2019

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Новини

Рада Європи: Німеччина не попереджає афганців завчасно про депортації

Комітет проти тортур Ради Європи піддав критиці Німеччину за незавчасне інформування депортованих про видворення.

Депортація в аерпорту Мюнхена

Депортація в аерпорту Мюнхена

Комітет проти тортур Ради Європи піддав критиці німецькі правоохоронні органи за те, що вони не інформують депортованих завчасно - за тиждень - про майбутнє примусове видворення. Це стосується й тих, хто перебуває в ізоляторі. Таких осіб, вважають у комітеті, треба попереджати заздалегідь, тільки так вони можуть психологічно підготуватися до депортації, йдеться в оприлюдненому в четвер, 9 травня, звіті комітету.

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Кожен другий з 57 тисяч мігрантів, яким було відмовлено у наданні притулку у Німеччині, уникнув депортації з країни, повідомив голова МЗС ФРН Горст Зеегофер. Надалі уряд посилить боротьбу з нелегальними мігрантами. (24.02.2019)

З Німеччини до Кабула прибув літак з 38 депортованими афганцями. Це вже 21-а така група з початку депортацій у грудні 2016 року. (19.02.2019)

Експерти комітету спостерігали за депортацією групи афганців з аеропорту Мюнхена до Кабула в серпні 2018 року. Загалом ця процедура була проведена професійно, проте дехто з депортованих вважав, що їм не дали достатньо часу, щоб підготуватися до повернення на батьківщину. За їхніми словами, поліцейські приходили по них незавдого до рейсу, іноді вночі, і не давали достатньо часу на збори.

Міністерство юстиції ФРН у відповідь на звіт комітету зазначило, що про депортацію, як правило, повідомляють за тиждень - навіть тим особам, які чекають на неї в ізоляторі. У свою чергу, влада Баваріъ заперечила, що особам, які перебувають в ізоляторі, не повідомляють дату депортації, передає агентство dpa.

Звіти Комітету проти тортур РЄ не свідчать про розслідування проти якоїсь з держав. Вони мають на меті перевірку дотримання прав людини в країнах-членах Ради Європи. 

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