 Рада Європи відзначає прогрес України у боротьбі з торгівлею людьми | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.11.2018

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Новини

Рада Європи відзначає прогрес України у боротьбі з торгівлею людьми

В Україні зросла кількість розслідувань у справах, пов'язаних з торгівлею людьми, констатує Рада Європи. Там закликали українську владу збільшити зусилля для боротьби з цією проблемою.

Рада Європи констатує прогрес України у боротьбі з торгівлею людьми

Рада Європи констатує прогрес України у боротьбі з торгівлею людьми

У Раді Європи констатують прогрес України у боротьбі з торгівлею людьми за останні роки. Про це йдеться у доповіді групи експертів Ради Європи з протидії торгівлі людьми (GRETA), опублікованій у четвер, 22 листопада.

Експерти оцінили зусилля, які Україна зробила в цьому напрямку з 2014 року. Зазначається, що розвиток законодавчої та інституційної бази для боротьби з торгівлею людьми, створення спеціалізованих підрозділів поліції та призначення прокурорів втричі збільшило кількість розслідуваних таких справ у період з 2016 року по 2017 рік. Підготовка фахівців із виявлення жертв торгівлі людьми призвела до збільшення кількості осіб, яким було надано статус потерпілих. Також зросла кількість потерпілих, які отримали одноразову фінансову допомогу.

Одночасно експерти Ради Європи закликають українську владу ще більше активізувати зусилля в цьому напрямку. Зокрема пропонується залучати достатню кількість інспекторів праці, посилити нагляд за кадровими агентствами та переглянути законодавство для виявлення можливостей для торгівлі людьми.

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Через складну економічну ситуацію та постійне зростання кількості біженців збільшився ризик потрапляння українців до торговців людьми. Про це йдеться у доповіді Ради Європи, оприлюдненій 19 вересня. (19.09.2014)

За оцінками міжнародних експертів, більше 230 тисяч українців побували у рабстві за часів незалежності України. Якщо раніше людей найчастіше експлуатували сексуально, то нині втягують в трудове рабство. (23.10.2018)

Особливо наголошується на необхідності запобігти торгівлі дітьми, до групи ризику тут входять діти, які перебувають в спеціалізованих дитячих установах, живуть на вулиці, "соціальні сироти", діти ромів та мігрантів. Також особливу стурбованість викликають люди, які переселилися з анексованого Криму та окупованого Донбасу. Рада Європи пропонує українській владі запровадити відповідальність юридичних осіб за злочини, пов'язані з торгівлею людьми, а також забезпечити, щоб імена жертв не розголошувалися у тому разі, якщо вони були залучені до протиправної діяльності під примусом.

У доповіді зазначається, що здебільшого Україна залишається країною походження жертв торгівлі людьми. У 2014-2017 роки міністерством соціальної політики було виявлено 418 жертв торгівлі людьми, в тому числі 209 чоловіків, 169 жінок та 40 дітей. Серед них 256 людей стали об'єктом торгівлі в цілях трудової експлуатації, 87 - сексуальної, 42 - для жебрацтва.

Крім того, у 2017 році було встановлено 17 жертв торгівлі людьми з метою здійснення злочинів, а також шість жертв - з метою вилучення у них органів для донорства. Основними країнами призначення українських жертв торгівлі людьми були Російська Федерація, Польща, Туреччина, Німеччина, Ізраїль, Греція, Об'єднані Арабські Емірати і сама Україна.

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