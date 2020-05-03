Рада хоче збільшити штрафи за перешкоджання журналістській діяльності

Верховна Рада України має намір збільшити штрафи за умисне перешкоджання здійсненню журналістом професійної діяльності або його переслідування посадовою особою з використанням службового становища з 3,4-8,5 тисячі гривень до 34-51 тисяч гривень. Таке істотне збільшення штрафів передбачає законопроєкт № 3633, за прийняття якого за основу проголосували 305 депутатів при мінімально необхідних 226, передає агентство "Українські Новини".

У разі ухвалення законопроєкту штраф за незаконне вилучення зібраних, опрацьованих, підготованих журналістом матеріалів і технічних засобів, якими він користується у зв'язку зі своєю професійною діяльністю, незаконну відмову в доступі журналіста до інформації, незаконну заборону висвітлення окремих тем, показу окремих осіб, критики суб'єкта владних повноважень, а так само будь-яке інше умисне перешкоджання здійсненню журналістом законної професійної діяльності підвищиться з 850 гривень (до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян) до 8,5-17 тисяч гривень (500-1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).

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За вплив у будь-якій формі на журналіста з метою перешкоджання виконанню ним професійних обов'язків або переслідування журналіста у зв'язку з його законною професійною діяльністю збільшується штраф з 3,4 тисячі гривень (200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян) до 17-34 тисяч гривень (1000-2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян). За вплив у будь-якій формі на журналіста з метою перешкоджання виконанню ним професійних обов'язків або переслідування журналіста у зв'язку з його законною професійною діяльністю, якщо вони вчинені службовою особою з використанням свого службового становища або за попередньою змовою групою осіб збільшується штраф з 3,4-8,5 тисячі гривень (200-500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян) до 34-51 тисяч гривень (2000-3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).

Крім цього, позбавлення волі на строк від 7 до 14 років передбачається за погрозу вбивством, насильством або знищенням чи пошкодженням майна щодо журналіста, його близьких родичів або членів сім'ї у зв'язку із здійсненням цим журналістом законної професійної діяльності, за умисне заподіяння журналістові, його близьким родичам або членам сім'ї побоїв, легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв'язку із здійсненням цим журналістом законної профдіяльності, умисне заподіяння журналістові, його близьким родичам або членам сім'ї тяжкого тілесного ушкодження у зв'язку із здійсненням журналістом законної профдіяльності, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або організованою групою.Раніше такий термін передбачався за первинне здійснення перерахованих вище дій, вчинених організованою групою.