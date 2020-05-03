 Рада хоче збільшити штрафи за перешкоджання журналістській діяльності | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.11.2020

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Рада хоче збільшити штрафи за перешкоджання журналістській діяльності

Верховна Рада України має намір значно збільшити штрафи за перешкоджання здійснення журналістами професійної діяльності.

Рада хоче збільшити штрафи за перешкоджання діяльності медіа

Верховна Рада України має намір збільшити штрафи за умисне перешкоджання здійсненню журналістом професійної діяльності або його переслідування посадовою особою з використанням службового становища з 3,4-8,5 тисячі гривень до 34-51 тисяч гривень. Таке істотне збільшення штрафів передбачає законопроєкт № 3633, за прийняття якого за основу проголосували 305 депутатів при мінімально необхідних 226, передає агентство "Українські Новини".

У разі ухвалення законопроєкту штраф за незаконне вилучення зібраних, опрацьованих, підготованих журналістом матеріалів і технічних засобів, якими він користується у зв'язку зі своєю професійною діяльністю, незаконну відмову в доступі журналіста до інформації, незаконну заборону висвітлення окремих тем, показу окремих осіб, критики суб'єкта владних повноважень, а так само будь-яке інше умисне перешкоджання здійсненню журналістом законної професійної діяльності підвищиться з 850 гривень (до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян) до 8,5-17 тисяч гривень (500-1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).

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За вплив у будь-якій формі на журналіста з метою перешкоджання виконанню ним професійних обов'язків або переслідування журналіста у зв'язку з його законною професійною діяльністю збільшується штраф з 3,4 тисячі гривень (200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян) до 17-34 тисяч гривень (1000-2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян). За вплив у будь-якій формі на журналіста з метою перешкоджання виконанню ним професійних обов'язків або переслідування журналіста у зв'язку з його законною професійною діяльністю, якщо вони вчинені службовою особою з використанням свого службового становища або за попередньою змовою групою осіб збільшується штраф з 3,4-8,5 тисячі гривень (200-500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян) до 34-51 тисяч гривень (2000-3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).

Крім цього, позбавлення волі на строк від 7 до 14 років передбачається за погрозу вбивством, насильством або знищенням чи пошкодженням майна щодо журналіста, його близьких родичів або членів сім'ї у зв'язку із здійсненням цим журналістом законної професійної діяльності, за умисне заподіяння журналістові, його близьким родичам або членам сім'ї побоїв, легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв'язку із здійсненням цим журналістом законної профдіяльності, умисне заподіяння журналістові, його близьким родичам або членам сім'ї тяжкого тілесного ушкодження у зв'язку із здійсненням журналістом законної профдіяльності, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або організованою групою.Раніше такий термін передбачався за первинне здійснення перерахованих вище дій, вчинених організованою групою.

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