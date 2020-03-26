Рада у першому читанні підтримала закон про неповернення банків

Верховна Рада України понеділок, 30 березня, в першому читанні підтримала урядовий законопроєкт щодо регулювання банківської діяльності. Цей закон, який передбачає неповернення банків ексвласникам, підтримали 267 народних депутатів.

Завдяки йому український уряд хоче врегулювати процедуру націоналізації проблемних банків, а у випадку вже націоналізованих - запобігти намаганням оскаржити рішення держави колишніми власниками.

На думку економічних експертів, закон покликаний, передусім, покласти край намаганням колишнього співвласника "Приватбанку" Ігоря Коломойського отримати від держави компенсацію за націоналізований 2016 року банк.

Таким чином Київ сподівається розблокувати переговори з Міжнародним валютним фондом (МВФ) про нову програму кредитування.

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