 Рада ухвалила порядок переходу громад із однієї церкви в іншу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.01.2019

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Новини

Рада ухвалила порядок переходу громад із однієї церкви в іншу

Новий законопроект визначає механізм зміни підпорядкування релігійними громадами, вносячи необхідні зміни до існуючих законів.

Під час об'єднавчого собору у Києві, 15 грудня 2018 року

Під час об'єднавчого собору у Києві, 15 грудня 2018 року

Верховна Рада України у четвер, 17 січня, ухвалила за основу та в цілому проект закону, який визначає механізм зміни релігійними громадами підпорядкування, інформує агенція "Інтерфакс-Україна". За проект закону проголосували 229 народних депутатів. Ухвалений законопроект передбачає внесення відповідних змін до закону "Про свободу совісті та релігійні організації", а також до закону "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань".

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Відповідно до законопроекту, держава визнає право релігійної громади змінювати підпорядкування релігійних центрів шляхом реєстрації нової редакції статуту або внесення змін до чинного. Рішення про зміну підпорядкування має бути ухвалене на загальних зборах релігійної громади не менше ніж двома третинами голосів і підкріплене підписами членів цієї громади.

Зміна підпорядкування релігійної громади не впливатиме на право власності та інші майнові права таких громад. Частина громади, яка не згодна з рішенням більшості, матиме право створити нову громаду і укласти договір про порядок користування культовою спорудою із власником. Закон набуде чинності наступного дня після публікації. 

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Карта переходів в нову українську церкву (27.12.2018)

 

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Карта переходів в нову українську церкву (27.12.2018)  

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