Рада ухвалила закон про індустріальні парки

Верховна Рада України ухвалила в вівторок, 7 вересня, у другому читанні законопроєкт про індустріальні парки №4416-1. Законопроєкт в цілому підтримали 290 народних депутатів за необхідних 226 голосів, передає інформагенція "Інтерфакс-Україна".

Згідно з текстом законопроєкту, в індустріальних парках зможуть розміщуватися такі об'єкти, як офіси керівних компаній учасників індустріальних парків, фінансові, рекламні та маркетингові установи, освітні заклади, зокрема дошкільні, наукові парки, акселератори, інноваційні лабораторії, зали для конференцій, пожежні частини, складські приміщення та об'єкти логістичної інфраструктури, а також низка інших об'єктів. Законопроєкт також передбачає повну або часткову компенсацію з бюджету відсоткової ставки за кредитами на облаштування і ведення госпдіяльності в індустріальних парках для їхніх учасників.

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Держава допомагатиме

Передбачається й фінансування на безповоротній основі облаштування індустріальних парків, забезпечення будівництва об'єктів суміжної інфраструктури - доріг, ліній зв'язку та інших комунікацій, необхідних для роботи таких парків. Законопроєкт також передбачає компенсацію з державного і місцевих бюджетів на покриття витрат на підключення і приєднання до інженерно-транспортних мереж.

В ухваленому законопроєкті згадується й те, що Кабінет Міністрів має виділити в держбюджеті на 2022 рік щонайменше 2 мільярди гривень для реалізації норм законопроєкту. Як зазначено в проєкті закону, учасниками індустріальних парків зможуть бути ІТ-компанії, підприємства переробної промисловості, переробки промислових та побутових відходів (крім поховання відходів), а також суб'єкти науково-технічної діяльності.

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Водночас на території таких парків не може бути розміщено виробництво підакцизних товарів, окрім виробництва автомобілів, мотоциклів, причепів та низки інших транспортних засобів. Із зазначеним законопроєктом пов'язані також законопроєкти №5688 і №5689 - з відповідними поправками до Податкового та Митного кодексів. Вони очікують свого розгляду в комітеті з питань фінансів, податкової та митної політики, нагадує "Інтерфакс-Україна".