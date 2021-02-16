Рада ухвалила важливий для земельної реформи закон

Верховна Рада України в вівторок, 18 травня, ухвалила в цілому законопроєкт №2195 про внесення змін до Земельного кодексу України та закону України "Про оренду землі" щодо продажу на електронних аукціонах земельних ділянок, які перебувають у державній і комунальній власності, або прав на них. За це рішення проголосували 272 народних депутати за мінімально необхідних 226 голосів.

Згідно з пояснювальною запискою до документа, законопроєкт забезпечує публічність і прозорість продажу та передання в користування земельних ділянок державної та комунальної власності в електронній системі торгів, проведених в інтернеті у форматі аукціону в режимі реального часу.

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Документ уточнює, що земельні торги відбуватимуться відповідно до договору між організатором торгів й оператором електронного майданчика. Рішення про проведення земельних торгів ухвалюватиме організатор, назвавши стартову ціну лота, термін та інші умови користування земельною ділянкою, а також уповноважена ним особа для укладання відповідного договору. Розмір винагороди оператору електронного майданчика, порядок її сплати і повернення, а також інші деталі організації земельних торгів у подальшому будуть визначені Кабінетом Міністрів України в установленому порядку.

Також законопроєкт виключає участь "виконавця" з суб'єктів земельних торгів - участь в організації та проведенні земельних торгів братимуть організатор та оператори електронних майданчиків. З огляду на це учасники платитимуть свої внески не на розрахункові рахунки виконавця, а на рахунки операторів майданчиків, котрі проводять торги.

За підсумками аукціону з учасником, який запропонував найвищу ціну (цінова пропозиція) за земельну ділянку або найвищу плату за користування нею, укладатимуть договір купівлі-продажу, оренди, прав на здійснення забудови fбо успадкування земельної ділянки.

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Нововведенням документа є зміна реєстраційного та гарантійного внесків, розмір яких в майбутньому визначатиметься з урахуванням вимог уряду, але не зможе становити менше ніж 30% від стартової ціни продажу земельної ділянки (стартового розміру річної оренди ділянки).

Нагадаємо, що 28 квітня Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт, який реформує систему управління у сфері земельних відносин та забезпечує передачу земель державної власності у комунальну власність територіальним громадам.