 Рада ухвалила важливий для земельної реформи закон | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.05.2021

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Рада ухвалила важливий для земельної реформи закон

Верховна Рада України ухвалила важливий для земельної реформи закон, який затвердив порядок продажу земельних ділянок на електронних аукціонах.

Верховна Рада України

Верховна Рада України

Верховна Рада України в вівторок, 18 травня, ухвалила в цілому законопроєкт №2195 про внесення змін до Земельного кодексу України та закону України "Про оренду землі" щодо продажу на електронних аукціонах земельних ділянок, які перебувають у державній і комунальній власності, або прав на них. За це рішення проголосували 272 народних депутати за мінімально необхідних 226 голосів.

Згідно з пояснювальною запискою до документа, законопроєкт забезпечує публічність і прозорість продажу та передання в користування земельних ділянок державної та комунальної власності в електронній системі торгів, проведених в інтернеті у форматі аукціону в режимі реального часу.

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Документ уточнює, що земельні торги відбуватимуться відповідно до договору між організатором торгів й оператором електронного майданчика. Рішення про проведення земельних торгів ухвалюватиме організатор, назвавши стартову ціну лота, термін та інші умови користування земельною ділянкою, а також уповноважена ним особа для укладання відповідного договору. Розмір винагороди оператору електронного майданчика, порядок її сплати і повернення, а також інші деталі організації земельних торгів у подальшому будуть визначені Кабінетом Міністрів України в установленому порядку.

Також законопроєкт виключає участь "виконавця" з суб'єктів земельних торгів - участь в організації та проведенні земельних торгів братимуть організатор та оператори електронних майданчиків. З огляду на це учасники платитимуть свої внески не на розрахункові рахунки виконавця, а на рахунки операторів майданчиків, котрі проводять торги.

За підсумками аукціону з учасником, який запропонував найвищу ціну (цінова пропозиція) за земельну ділянку або найвищу плату за користування нею, укладатимуть договір купівлі-продажу, оренди, прав на здійснення забудови fбо успадкування земельної ділянки.

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Нововведенням документа є зміна реєстраційного та гарантійного внесків, розмір яких в майбутньому визначатиметься з урахуванням вимог уряду, але не зможе становити менше ніж 30% від стартової ціни продажу земельної ділянки (стартового розміру річної оренди ділянки). 

Нагадаємо, що 28 квітня Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт, який реформує систему управління у сфері земельних відносин та забезпечує передачу земель державної власності у комунальну власність територіальним громадам.

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