Рада схвалила штрафи за відсутність масок у громадських місцях

Верховна Рада України має намір запровадити штрафи за відсутність у жителів країни масок у громадських місцях та у транспорті. Відповідний законопроєкт був ухвалений українським парламентом у першому читанні у п'ятницю, 6 листопада - документ підтримало 267 народних депутатів.

Згідно з законопроєктом, до Кодексу України про адміністративні правопорушення вносяться зміни, які стосуються запобігання поширенню коронавірусної хвороби. Цими змінами в Україні запроваджуються штрафи у розмірі від 170 до 255 гривень за відмови використання громадянами масок в громадських місцях та у транспорті.

Читайте також: Максим Степанов: Накращий спосіб боротьби з COVID зараз - локдаун на три тижні

Захисну маску можна зробити власноруч

При цьому у законопроєкті наголошується, що штраф накладається за перебування в громадських місцях і транспорті під час дії карантину без одягнених захисних масок, що закривають ніс і рот, зокрема і виготовлених самостійно. Протокол про адміністративне правопорушення можуть складати одразу на місці, а сам штраф зможуть виписувати як працівники Національної поліції України, так і представники епідемічного контролю і органів місцевого самоврядування.

Нагадаємо, станом на ранок 6 листопада загалом за час епідемії коронавірусу в Україні було підтверджено інфікування 440 188 людей, а кількість летальних випадків склала 8 125. При цьому за цей час одужали 195 544 особи.

Читайте також: "Чорних" зон для боротьби з коронавірусом не буде - Степанов