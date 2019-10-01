 Рада схвалила в першому читанні проєкт держбюджету на 2020 рік | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.10.2019

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Новини

Рада схвалила в першому читанні проєкт держбюджету на 2020 рік

Схвалений депутатами ВР проєкт держбюджету базується на весняному макропрогнозі міністерства економіки. В Кабміні пообіцяли підготувати до 2 листопада проєкт бюджету з оновленими показниками.

Верховна Рада України

Верховна Рада України

Верховна Рада України прийняла за основу проєкт державного бюджету на 2020 рік, що базується на весняному макропрогнозі міністерства економіки. Під час засідання в п'ятницю, 18 жовтня, запропонований урядом проєкт річного фінансового плану держави підтримали в першому читанні 255 народних депутатів за необхідних 226 голосів.

Ухвалений проєкт головного фінансового документа країни передбачає доходи бюджету в розмірі 1,079 трильйона гривень, а видатки - 1,17 трильйона гривень. Схвалений проєкт держбюджету розраховано з  дефіцитом у 2,09 відсотка від ВВП.

Уряд обіцяє представитионовлений макропрогноз

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук зазначив, що уряд підготує до 2 листопада проєкт державного бюджету до другого читання з урахуванням оновлених показників макроекономічного прогнозу.

"Зараз наші колеги завершують підготовку макропрогнозу на наступний рік", - зазначив Гончарук, цитує агентство новин "Інтерфакс-Україна".

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Український уряд затвердив проєкт держбюджету на 2020 рік

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Гончарук вважає реальним досягти економічного зростання у 7 відсотків

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У Верховній Раді презентували підготовлений і внесений Кабінетом Міністрів проєкт державного бюджету на 2020 рік. (20.09.2019)  

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