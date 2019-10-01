Рада схвалила в першому читанні проєкт держбюджету на 2020 рік

Схвалений депутатами ВР проєкт держбюджету базується на весняному макропрогнозі міністерства економіки. В Кабміні пообіцяли підготувати до 2 листопада проєкт бюджету з оновленими показниками.
Верховна Рада України прийняла за основу проєкт державного бюджету на 2020 рік, що базується на весняному макропрогнозі міністерства економіки. Під час засідання в п'ятницю, 18 жовтня, запропонований урядом проєкт річного фінансового плану держави підтримали в першому читанні 255 народних депутатів за необхідних 226 голосів.
Ухвалений проєкт головного фінансового документа країни передбачає доходи бюджету в розмірі 1,079 трильйона гривень, а видатки - 1,17 трильйона гривень. Схвалений проєкт держбюджету розраховано з дефіцитом у 2,09 відсотка від ВВП.
Уряд обіцяє представитионовлений макропрогноз
Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук зазначив, що уряд підготує до 2 листопада проєкт державного бюджету до другого читання з урахуванням оновлених показників макроекономічного прогнозу.
"Зараз наші колеги завершують підготовку макропрогнозу на наступний рік", - зазначив Гончарук, цитує агентство новин "Інтерфакс-Україна".
Мінімальну зарплату в наступному році планується встановити на рівні 4 723 гривень, видатки на національну безпеку складуть 245,8 мільярда гривень, йдеться у проєкті державного бюджету на наступний рік. (15.09.2019)
За словами прем'єр-міністра України, уряд планує забезпечити зростання ВВП на 5 відсотків вже наступного року. Олексій Гончарук також анонсував посилення урядової команди "молодими, чесними і професійними людьми". (14.09.2019)