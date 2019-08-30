Рада скасувала список заборонених до приватизації держпідприємств

Верховна Рада України у середу, 2 жовтня, у цілому з подальшим техніко-юридичним доопрацюванням ухвалила законопроєкт №1054-1 , який скасовує перелік заборонених до приватизації державних підприємств, повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна". За цей законопроект у другому читанні проголосували 250 народних депутатів за необхідних 226 голосів.

"До другого читання ми внесли запобіжники, що не дозволять відправити на банкрутство держпідприємства, які всі ці роки штучно накачувалися боргами. Ми впроваджуємо мораторій на стягнення майна за борги та порушення справ про банкрутство на три роки", - сказала заступниця глави комітету з питань економічного розвитку Роксолана Підласа (фракція "Слуга народу").

Комітет урахував 13 із 25 поправок, які надійшли до другого читання. Згідно з текстом законопроєкту, підготовленого до другого читання, парламент зобов'язує уряд України протягом трьох місяців з моменту набуття законом чинності розробити й подати на розгляд парламенту список стратегічних підприємств, чий контрольний пакет акцій уряд не може продати. Крім цього, законопроєкт вилучає "Укрпошту" зі статті 4 закону про приватизацію. "Це виключно для того, щоб була можливість завести стратегічного інвестора на міноритарний пакет акцій", - зазначила Підласа.

У свою чергу, міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов зазначив, що ухвалений законопроєкт посприяє залученню інвестицій. "Інвестиції розблоковані. Верховна Рада прийняла закон 1054-1 який дозволяє приватизацію всіх підприємств крім стратегічних. Скоро ми закінчимо погоджувати список з 800 підприємств для передачі на приватизацію", - написав Милованов у Facebook.

Він запевнив, що важливі для держави підприємства з цього списку будуть залишені у держвласності. "А все інше буде передано на приватизацію задля залучення інвестицій та економічного зростання", - додав міністр.

13 вересня Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроєкт про скасування переліку об'єктів державної власності, які не підлягають приватизації. За даними заступниці Роксолани Підласи, в Україні нараховується понад тисячу таких об'єктів.

За її словами, наразі перелік об'єктів, заборонених до приватизації, наповнений на 90 відсотків малими об'єктами приватизації. Вона також зазначила, що у законі "Про приватизацію державного і комунального майна" містяться критерії, які визначають, що не підлягає приватизації: дороги, газотранспортна система, метрополітен та інші стратегічні інфраструктурні об'єкти.