 Рада розслідує можливі дії посадовців та політиків проти суверенітету України | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.05.2021

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Новини

Рада розслідує можливі дії посадовців та політиків проти суверенітету України

Верховна Рада створила тимчасову слідчу комісію для розслідування можливих злочинів представників державної влади, що сприяли порушенню державного суверенітету й територіальної цілісності України.

Засідання Верховної Ради України

Засідання Верховної Ради України (фото з архіву)

Верховна Рада України в середу, 19 травня, створила тимчасову слідчу комісію (ТСК) з розслідування можливих злочинів представників державної влади, що сприяли порушенню державного суверенітету й територіальної цілісності України. Це рішення підтримали 252 народних депутати.

Згідно з постановою, головою ТСК обрали Мар'яну Безуглу (фракція "Слуга народу"). Крім того, до складу комісії увійшли Олексій Жмеренецький, Олександр Завітневич, Олександр Мережко, Юрій Мисягін, Олена Хоменко, Святослав Юраш (усі від фракції "Слуга народу"), Ренат Кузьмін ("Опозиційна платформа - За життя"), якого обрали заступником голови ТСК, а також Ігор Гузь (депутатська група "Партія "За майбутнє" і Микола Люшняк (група "Довіра").

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Згідно з пояснювальною запискою, створення цієї ТСК мотивовано тим, що в засобах масової інформації опубліковано аудіозаписи, які можуть свідчити про співпрацю представників держвлади України з посадовими особами держави-агресора, зокрема щодо схем постачання електроенергії до анексованого Російською Федерацією Криму, обміну військовополоненими на тимчасово окупованій частині Донбасу. Зазначається, що відповідні матеріали набирають широкого громадського резонансу і стають предметом розслідування правоохоронними органами не тільки на предмет виявлення ознак кримінального злочину, а й ознак загроз національній безпеці України, яка перебуває в стані збройного протистояння з державою-агресором.

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Верховна Рада визначила, що термін діяльності цієї ТСК становить один рік із дня її утворення. Звіт про свою діяльність комісія зобов'язується надати на пленарному засіданні ВР не пізніше ніж через шість місяців. Раніше того ж дня Рада відхилила проєкт постанови №4105, ініційований фракцією "Голос", про створення тимчасової слідчої комісії (ТСК) виключно у справі бійців так званої приватної військової компанії "Вагнера".

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