Рада розгляне сім постанов щодо дати інавгурації Зеленського

Українські депутати подали до Верховної Ради сім постанов з різними датами інавгурації обраного президента Володимира Зеленського - від 17 до 28 травня. В середу, 15 травня, регламентний комітет рекомендував парламенту голосувати за кожною з цих пропозицій, повідомила агенція "Інтерфакс-Україна".

Свої пропозиції щодо дати інавгурації подали народні депутати Володимир Курінний (17 травня), Сергій Міщенко, Сергій Каплін та Віктор Балога (19 травня), Віталій Купрій (20 і 26 травня). Окрім того, партія "Народний фронт" та ще кілька депутатських сил пропонують провести інавгурацію 28 травня, інформує видання "Українська правда".

Перший заступник голови комітету Верховної Ради Павло Пинзеник назвав всі постанови мотивованими. За його словами, вони в межах закону пропонують провести інавгурацію в 30-денний термін після публікації офіційних результатів виборів. Пинзеник наголосив, що комітет не має повноважень закликати чи визначати дату інавгурації.

За словами Пинзеника, за регламентом, Рада буде голосувати за постанови по черзі, в порядку дати реєстрації. Щойно якась з постанов набере 226 голосів, наступні не будуть розглядатися.

Якщо парламент не затвердить жодну з цих постанов, дату інавгурації зможе призначити голова Верховної Ради Андрій Парубій. "Якщо жодна з тих постанов, які буде винесено на голосування, не набере достатньої кількості голосів, і голова Верховної Ради одноосібно визначить таку дату за результатами консультацій із президентом - так воно й буде", - заявив Пинзеник. Андрій Парубій повідомив, що парламент розгляне постанови про дату інавгурації першим питанням у четвер, 16 травня.

Як повідомлялось, раніше Володимир Зеленський закинув депутатам те, що вони бояться розпуску парламенту та затягують призначення дати інавгурації. Він вимагав призначити дату його інавгурації на 19 травня.