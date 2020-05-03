 Рада підтримала тестування на коронавірус медиків та всіх, хто має ознаки хвороби | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.05.2020

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Новини

Рада підтримала тестування на коронавірус медиків та всіх, хто має ознаки хвороби

На коронавірус тестуватимуть медичних працівників, тих, хто має ознаки захворювання, контактували із хворими, а також правоохоронців. Окрім того, померлих від COVID-19 медиків прирівняли до військовослужбовців.

Рада запровадила масове тестування на коронавірус

Рада запровадила масове тестування на коронавірус

Верховна Рада підтримала обов'язкове масове тестування на COVID-19. За прийняття законопроєкту №3380 за основу у четвер, 7 травня, проголосували 338 депутатів, за прийняття в цілому - 336 депутатів, повідомляється на сайті парламенту.

Зокрема, обов'язковим стане тестування на коронавірусну інфекцію всіх, хто звертається за медичною допомогою з ознаками захворювання, а також осіб, які мали встановлений контакт із хворим на коронавірусну інфекцію. Також введено регулярне обов'язкове тестування на COVID-19 медичних працівників, задіяних в боротьбі з коронавірусною інфекцією.

На коронавірус також будуть тестувати співробітників Національної поліції і Національної гвардії незалежно від того, чи мали вони встановлений контакт із хворим.

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Крім того, законопроєкт встановлює виплати з тимчасової непрацездатності госпіталізованим медикам, або тим, що перебувають на самоізоляції, в розмірі 100 відсотків середньої зарплати незалежно від страхового стажу. У документі також міститься норма про можливість залучення лікарів-інтернів до боротьби з COVID-19 на волонтерських засадах.

Медиків прирівняли до військовослужбовців

Також ухвалені законодавчі зміни, що встановлюють страхові виплати медпрацівникам, задіяним у боротьбі з епідемією, в розмірі 750 прожиткових мінімумів для працездатних осіб на 1 січня в разі смерті від коронавірусної інфекції. За прийняття законопроєкту №3376 в цілому віддали голоси 340 депутатів.

Відповідно до закону про державний бюджет на 2020 рік, з 1 січня прожитковий мінімум для працездатних становить 2 102 гривні, у зв'язку з цим розмір виплати становитиме 1,577 мільйона гривень. У разі смерті медпрацівника від коронавірусної інфекції виплату зможуть отримати в рівних частинах члени його сім'ї, батьки, особи, які перебували на його утриманні.

Також документом встановлюється, що медпрацівник, який помер від коронавірусної інфекції, прирівнюється за своїм статусом до військовослужбовця, який загинув при виконанні службових обов'язків. Члени сім'ї такого медпрацівника, його батьки та утриманці користуються всіма правами і гарантіями, передбаченими законодавством України для членів сім'ї, батьків і утриманців військовослужбовців, які загинули при виконанні обов'язків.

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