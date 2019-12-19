 Рада підтримала пропозиції Зеленського до Виборчого кодексу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.12.2019

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Рада підтримала пропозиції Зеленського до Виборчого кодексу

Верховна Рада України підтримала пропозиції президента Володимира Зеленського до Виборчого кодексу та ухвалила його в цілому. Кодекс передбачає проведення парламентських виборів у 27 виборчих регіонах.

Рада підтримала пропозиції Зеленського до Виборчого кодексу

Рада підтримала пропозиції Зеленського до Виборчого кодексу

Верховна Рада в четвер, 19 грудня, підтримала пропозиції президента України Володимира Зеленського до Виборчого кодексу. За відповідний законопроєкт №0978 у другому читанні на засіданні проголосували 330 народних депутатів, передає агенція "Українські новини".

Законопроєкт колишнього голови Ради Андрія Парубія, ексдепутатів Олександра Черненка (фракція "Блок Петра Порошенка") і Леоніда Ємця ("Народний фронт") передбачає проведення парламентських виборів у 27 виборчих регіонах. Кожна партія висуватиме два типи списків - єдиний список кандидатів у загальнодержавному виборчому окрузі та списки кандидатів у відповідних виборчих регіонах, з яких буде формуватися єдиний список кандидатів.

Право висування кандидатів на парламентських виборах закріплено виключно за політичними партіями, можливість самовисування не передбачено. Голосування за партію є обов'язковим, в іншому випадку бюлетень буде вважатися недійсним. 

Прохідний бар'єр - п'ять відсотків. Після визначення партій, що подолали бар'єр, ЦВК визначатиме виборчу квоту - кількість голосів, необхідну для отримання одного мандата. 

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Кожна партія, яка пройшла бар'єр, гарантовано отримує 9 мандатів, які розподіляються за затвердженим самою партією загальнодержавним списком. Після цього ЦВК визначатиме кількість мандатів, які буде отримувати кожен регіональний список партії.  Ці мандати отримуватимуть кандидати від партії у виборчому регіоні, які отримали на свою підтримку найбільшу кількість голосів виборців.

До остаточної редакції документа не ввійшла норма, яка дозволяла б ЦВК скасовувати реєстрацію кандидатів у президенти і депутати Ради, якщо вони вводять виборців в оману. Закон набуде чинності 1 січня 2020 року.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський восени ветував Виборчий кодекс, ухвалений 11 липня Верховною Радою VIII скликання. 13 вересня Зеленський повернув кодекс до парламенту зі своїми пропозиціями.

Український президент пояснив своє рішення заветувати кодекс тим, що документ не відповідає Конституції. В його пропозиціях також наголошувалося, що документ не враховує останні зміни до виборчого законодавства, не узгоджуються із базовими законодавчими актами, а також не забезпечує належної регламентації й організації виборчого процесу.

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