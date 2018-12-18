Рада продовжила мораторій на продаж землі

Верховна Рада України продовжила мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення до 1 січня 2020 року. Під час голосування у четвер, 20 грудня, за ухвалення відповідного законопроекту за основу і в цілому проголосував 231 депутат при мінімально необхідних 226.

Законопроект вносить зміни до перехідних положень Земельного кодексу, згідно з якими до набрання чинності закону про обіг земель сільськогосподарського призначення, але не раніше 1 січня 2020 року, забороняється внесення права на земельну частку до статутних капіталів господарських товариств, інформують "Українські новини".

Також не допускається купівля-продаж земельних ділянок сільгосппризначення державної та комунальної власності, а також які перебувають у власності громадян і юридичних осіб для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Згідно з текстом цього законопроекту, Кабінету міністрів необхідно до 1 березня 2019 року розробити і внести на розгляд Ради законопроект про обіг земель сільгосппризначення.

18 грудня комітет Верховної Ради з питань аграрної політики та земельних відносин рекомендував парламенту ухвалити законопроект, що передбачає продовження мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення до 1 січня 2020 року. Раніше прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що незалежно від рішень Верховної Ради щодо продовження мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення, він буде фактично діяти до ухвалення закону про обіг земель.