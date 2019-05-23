 Рада проголосувала за державне фінансування ″Пласту″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.12.2019

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Новини

Рада проголосувала за державне фінансування "Пласту"

Верховна Рада Україна ухвалила закон, який передбачає державне фінансування Національної скаутської організації України "Пласт".

Верховна Рада України

Засідання Верховної Ради України (архівне фото)

Верховна Рада України у вівторок, 17 грудня, запровадила фінансування Національної скаутської організації України "Пласт" і визнала "пластовий (скаутський) рух" одним із основних напрямків позашкільної освіти. За відповідний законопроєкт із пропозиціями президента Володимира Зеленського за основу і в цілому проголосували 316 депутатів при мінімально необхідних 226, повідомляє агентство "Українські новини".

Згідно з документом, "пластовий напрямок" визнається одним із основних у позашкільній освіті. Зокрема, документом передбачено заборону втручання органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їхніх службових і посадових осіб у діяльність скаутських громадських об'єднань, крім випадків, передбачених Конституцією та законами України.

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Передбачено також матеріальну, фінансову, інформаційну, консультаційну підтримку діяльності пластових, скаутських громадських об'єднань органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування. При затвердженні державного і місцевих бюджетів можуть передбачатися витрати на підтримку програм, проєктів, спрямованих на досягнення пластової, скаутської освітньої (навчальної) програми.

Крім цього, забороняється зміна цільового призначення об'єктів інфраструктури, наданих місцевими органами держвлади в користування пластовим, скаутським організаціям, без згоди міністерства культури, молоді та спорту, якщо така зміна припинить використання зазначених об'єктів для неформальної освіти дітей та молоді.

"Пласт" був створений як аналог скаутського руху у 1911 році у Львові. Після Другої світової війни організація діяла в діаспорі. У 1989 році пластовий рух відновився в Україні. За даними "Пластового порталу", 137 осередків організації діють в 23 областях України та об'єднують 8500 пластунів різного віку. Також "Пласт" діє у восьми країнах світу, зокрема й у ФРН, серед української діаспори. 

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