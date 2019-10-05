 Рада привела військові звання ЗСУ у відповідність до стандартів НАТО | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.06.2020

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Новини

Рада привела військові звання ЗСУ у відповідність до стандартів НАТО

Зі списку звань Збройних сил України зникнуть генерал-полковник і генерал армії України. Натомість будуть запроваджені звання бригадний генерал та комодор.

Військові звання в Україні привели до стандартів НАТО

Військові звання в Україні привели до стандартів НАТО

Верховна Рада України в четвер, 4 червня, ухвалила в другому читанні законопроєкт, яким передбачається приведення чинної системи військових звань Збройних сил України у відповідність зі стандартами Північноатлантичного альянсу (НАТО). За законопроєкт проголосував 291 народний депутат.

Тепер зі списку звань Збройних сил зникнуть генерал-полковник і генерал армії України: першого називатимуть генерал, друге ж звання зникне з переліку зовсім. При цьому були збережені звання генерал-майор і генерал-лейтенант.

Серед вищого офіцерського складу також запроваджуються звання бригадний генерал та комодор. У Військово-морських силах звання бригадного генерала відповідатиме чину командор-адмірала, також запровадженому законопроєктом.

Військові звання генерал армії України, генерал-майор, контр-адмірал, генерал-лейтенант, віцеадмірал, генерал-полковник та адмірал, присвоєні до набрання чинності цього закону, зберігаються за військовослужбовцями та особами, звільненими з військової служби в запас або у відставку.

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