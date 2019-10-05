Рада привела військові звання ЗСУ у відповідність до стандартів НАТО

Верховна Рада України в четвер, 4 червня, ухвалила в другому читанні законопроєкт, яким передбачається приведення чинної системи військових звань Збройних сил України у відповідність зі стандартами Північноатлантичного альянсу (НАТО). За законопроєкт проголосував 291 народний депутат.

Тепер зі списку звань Збройних сил зникнуть генерал-полковник і генерал армії України: першого називатимуть генерал, друге ж звання зникне з переліку зовсім. При цьому були збережені звання генерал-майор і генерал-лейтенант.

Серед вищого офіцерського складу також запроваджуються звання бригадний генерал та комодор. У Військово-морських силах звання бригадного генерала відповідатиме чину командор-адмірала, також запровадженому законопроєктом.

Військові звання генерал армії України, генерал-майор, контр-адмірал, генерал-лейтенант, віцеадмірал, генерал-полковник та адмірал, присвоєні до набрання чинності цього закону, зберігаються за військовослужбовцями та особами, звільненими з військової служби в запас або у відставку.