Рада перенесла розгляд змін до Виборчого кодексу

Розгляд законопроєкту про зміни до Виборчого кодексу у Верховній Раді України перенесено без уточнення термінів. "Оскільки останні матеріали з питання порядку денного щодо Виборчого кодексу (...) надійшли занадто пізно, пропонується відкласти його розгляд", - заявив голова Верховної Ради Дмитро Разумков з трибуни українського парламенту в четвер, 5 грудня, інформує "Інтерфакс-Україна".

Конкретний термін перенесення розгляду питання він не уточнив. Голосування за цією пропозицією Верховна Рада з ініціативи її голови не проводила. Раніше парламент пішов на перерву для того, щоб фракції узгодили позиції щодо голосування змін до Виборчого кодексу.

Народний депутат фракції "Голос" Ярослав Юрчишин заявив, що є низка питань, які виникають і до процедури голосування, і до окремих положень законопроєкту. "Перше - це процедура прийняття. Ми зараз на етапі подолання вето президента. Коли президент накладав вето, він давав певний перелік зауважень, які вважає за необхідне виправити в кодексі. Комітет вийшов за ці пропозиції та прийняв багато того, що президент не згадував. У принципі, здавалося б, позитив, ось тільки це незаконно. Рішення може бути оскаржене в Конституційному суді, й Виборчий кодекс може бути визнаний неконституційним", - повідомив він у кулуарах у коментарі журналістам.

Він наголосив, що спочатку потрібно проголосувати за рекомендацією президента, а потім окремим законопроєктом внести правки до Виборчого кодексу. Юрчишин також зазначає, що в документі пропонується збільшити повноваження Центрвиборчкому. У разі затвердження законопроєкту орган отримає право більшістю голосів знімати кандидата з виборів за "надання недостовірної інформації", причому, як каже нардеп, поняття "недостовірна інформація" не конкретизоване, що може становити ризики корупційного характеру, а також спроби позбутися неугодного владі політика.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський восени ветував Виборчий кодекс, ухвалений 11 липня Верховною Радою VIII скликання. 13 вересня Зеленський повернув кодекс до парламенту зі своїми пропозиціями. Український президент пояснив своє рішення заветувати кодекс тим, що документ не відповідає Конституції. В його пропозиціях також наголошувалося, що документ не враховує останні зміни до виборчого законодавства, не узгоджуються із базовими законодавчими актами, а також не забезпечує належної регламентації й організації виборчого процесу.