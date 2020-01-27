 Рада нацбезпеки США вимагає відредагувати книгу Джона Болтона | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.01.2020

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Новини

Рада нацбезпеки США вимагає відредагувати книгу Джона Болтона

У Раді національної безпеки США вимагають від Джона Болтона видалити засекречену інформацію з його майбутньої книги, в якій Трампа звинувачується у тиску на Зеленського.

Колишній радник Дональда Трампа з національної безпеки Джон Болтон

Колишній радник Дональда Трампа з національної безпеки Джон Болтон

У тексті майбутньої книжки колишнього радника президента США Дональда Трампа з безпеки Джона Болтона міститься засекречена інформація, яка має бути видалена з тексту перед публікацією, вважають у Раді національної безпеки США. Одразу декілька американських ЗМІ написали про це в середу, 29 січня, із посиланням на отриманий ними від власних джерел текст листа з відповідною вимогою від імені Ради національної безпеки до адвоката Болтона.

"У рукописі міститься значний обсяг засекреченої інформації. Деякі дані навіть відносяться до категорії "цілком таємно", - йдеться в листі. Також у ньому зазначається, що книгу не можна публікувати без видалення цієї інформації.

Своєю чергою адвокат Болтона Чарльз Купер відповів Раді національної безпеки США, що він та його клієнт не вбачають у передбачених для публікації матеріалах секретних даних.

Болтон пише про "український скандал"

Попри те, що публікація книги Болтона запланована на березень цього року, вона вже встигла спричинити скандал у США. У неділю, 26 січня, американське видання The New York Times повідомило, що колишній радник Трампа в тексті майбутньої книги прямо звинувачує президента США у прагненні отримати від українського президента Володимира Зеленського компромат на свого політичного суперника Джо Байдена. Болтон також пише, що саме з цією метою Трамп затримав надання Україні військової допомоги.

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Демократи хочуть свідчень Болтона в Сенаті

Після публікації The New York Times політичні опоненти Трампа з Демократичної партії США наполягали на тому, аби Болтон дав свідчення конгресменам. Хоча сам Болтон вже заявляв, що готовий свідчити у справі про імпічмент, Трамп виступає категорично проти, пояснюючи це тим, що його колишній радник пішов з Білого дому "не найбільш мирним шляхом".

Очікується, що у Сенаті США голосуватимуть за необхідність виклику свідків у справі про імпічмент, зокрема і Болтона, вже цієї п'ятниці, 31 січня.

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