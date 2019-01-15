Рада НАТО-Росія пройде 25 січня в Брюсселі

Перше цього року засідання Ради НАТО-Росія відбудеться 25 січня. Про це повідомив кореспонденту DW чиновник Північноатлантичного альянсу в понеділок, 21 січня.

"За підсумками консультацій з Росією ми погодилися провести зустріч Ради НАТО-Росія на рівні послів 25 січня у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі. Ця зустріч є продовженням нашого політичного діалогу", - сказав співрозмовник DW.

Теми засідання не уточнюються. Однак традиційно НАТО наполягає на тому, що першим питанням засідань Ради з Росією є конфлікт на Сході України. На цьому засіданні, за даними дипломатів, очікується обговорення передусім ситуації в Чорному морі.

Також можна очікувати, що ще однією темою стане Договір про ракети середньої та меншої дальності (ДРСМД), адже 2 лютого США призупинять виконання своїх зобов'язань за цим договором. Тоді ж почнеться шестимісячний термін, після завершення якого Вашингтон остаточно вийде з ДРСМД. Про це 16 січня у штаб-квартирі НАТО заявила заступниця держсекретаря США з контролю за озброєннями Андреа Томпсон. Якщо ж Росія протягом цим шести місяців надасть докази того, що вона більше не порушує договір, то США залишаються його стороною.

Нагадаємо, США звинувачують Росію в тому, що її ракета 9М729 порушує ДРСМД. Його у 1987 році підписали США та СРСР. Згідно з договором, сторони зобов'язуються не виробляти, не зберігати та не використовувати ракети наземного базування середньої (від 1 до 5,5 тисячі кілометрів) та меншої (від 500 до 1000 кілометрів) дальності.

Через анексію Росією Криму та агресію на Донбасі засідання Ради НАТО-Росія з червня 2014-го по квітень 2016 року не проводили. Після цього відбулося вже вісім засідань.