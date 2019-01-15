 Рада НАТО-Росія пройде 25 січня в Брюсселі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.01.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Рада НАТО-Росія пройде 25 січня в Брюсселі

Посли країн НАТО та Росії проведуть зустріч 25 січня в штаб-квартирі Альянсу в Брюсселі. Теми засідання Ради НАТО-Росія не оголошуються, але ними можуть стати Україна та доля Договору про РСМД.

Логотип Рада НАТО-Росія

Перше цього року засідання Ради НАТО-Росія відбудеться 25 січня. Про це повідомив кореспонденту DW чиновник Північноатлантичного альянсу в понеділок, 21 січня.

"За підсумками консультацій з Росією ми погодилися провести зустріч Ради НАТО-Росія на рівні послів 25 січня у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі. Ця зустріч є продовженням нашого політичного діалогу", - сказав співрозмовник DW.

DW.COM

Президент США Дональд Трамп хоче вивести свою країну з договору 1987 року про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності (ДРСМД), оскільки РФ і так його порушує. Нова гонка озброєнь неминуча, вважає Удо Бауер. (22.10.2018)

Під час засідання Ради НАТО-Росія сторони обговорили ситуацію в Україні та гібридні загрози. Від Москви вимагають виконувати умови договору про РСМД. (31.10.2018)

Теми засідання не уточнюються. Однак традиційно НАТО наполягає на тому, що першим питанням засідань Ради з Росією є конфлікт на Сході України. На цьому засіданні, за даними дипломатів, очікується обговорення передусім ситуації в Чорному морі.

Також можна очікувати, що ще однією темою стане Договір про ракети середньої та меншої дальності (ДРСМД), адже 2 лютого США призупинять виконання своїх зобов'язань за цим договором. Тоді ж почнеться шестимісячний термін, після завершення якого Вашингтон остаточно вийде з ДРСМД. Про це 16 січня у штаб-квартирі НАТО заявила заступниця держсекретаря США з контролю за озброєннями Андреа Томпсон. Якщо ж Росія протягом цим шести місяців надасть докази того, що вона більше не порушує договір, то США залишаються його стороною.

Нагадаємо, США звинувачують Росію в тому, що її ракета 9М729 порушує ДРСМД. Його у 1987 році підписали США та СРСР. Згідно з договором, сторони зобов'язуються не виробляти, не зберігати та не використовувати ракети наземного базування середньої (від 1 до 5,5 тисячі кілометрів) та меншої (від 500 до 1000 кілометрів) дальності.

Через анексію Росією Криму та агресію на Донбасі засідання Ради НАТО-Росія з червня 2014-го по квітень 2016 року не проводили. Після цього відбулося вже вісім засідань.

Дивитись відео 04:25
Now live
04:25 хв

Столтенберг: НАТО не відповідає танком на танк або ракетою на ракету (27.06.2018)

 

Аудіо й відео до теми

Столтенберг: НАТО не відповідає танком на танк або ракетою на ракету (27.06.2018)  

Також за темою

Russland Sergej Lawrow & Heiko Maas in Moskau

Глава МЗС ФРН закликав Москву врятувати договір про роззброєння 18.01.2019

Глави МЗС Росії та ФРН обговорили долю Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності. Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас закликав РФ зберегти договір.

Russland Militärische Übung mit Raketten und Iskander-M-Rakettenwerfer

Переговори США та РФ щодо ракетного договору завершились безрезультатно 15.01.2019

Американська сторона обвинувачує Росію у порушенні договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності. Москва це заперечує та занепокоєна наміром Вашингтона вийти з договору.

Nato Logo

Начальники генштабів НАТО: Росія та терористи - головні виклики 16.01.2019

Північноатлантичний альянс продовжить моніторити характер військової діяльності Росії.

Реклама

Докладно

Карикатура на президента США Дональда Трампа

Не факт, що без Дональда справи пішли б краще

Багато в чому збитки, завдані президентством Трампа, прислужилися інтересам ЄС, вважає Макс Гофманн. 

Німці досі масово зберігають гроші готівкою або на рахунку в банку

У німців на руках більше шести трильйонів євро

Німці, як відомо, народ багатий і ощадливий. Але до якої міри, - це для багатьох виявилося сюрпризом. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  