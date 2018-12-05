 Рада МЗС ОБСЄ: у центрі уваги - Україна та ядерне роззброєння | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.12.2018

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Новини

Рада МЗС ОБСЄ: у центрі уваги - Україна та ядерне роззброєння

Головними питаннями щорічного засідання Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ стануть конфлікт на Сході України та питання ядерного роззброєння. У фокусі уваги двосторонніх зустрічей - інцидент у Керченській протоці.

Засідання Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ відбудеться у Мілані

Засідання Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ відбудеться у Мілані

Конфлікт на Сході України та питання суперечка щодо ядерного роззброєння між США та Росією стануть центральними темами щорічного засідання Ради міністрів закордонних справ Організації з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ), яке розпочинається у четвер, 6 грудня в італійському Мілані та триватиме два дні. На полях форуму відбудуться також багато дво- та кількасторонніх зустрічей міністрів.

Зокрема, глава німецького МЗС Гайко Маас (Heiko Maas) планує обговорити інцидент в Керченській протоці зі своїми українським та російським колегами Павлом Клімкіним та Сергієм Лавровим. "Погляд на ситуацію у світі показує, що існує потреба в переговорах. ОБСЄ, як жодна інша організація, символізує вибудовування довіри та діалогу", - заявив він перед поїздкою до Мілана, цитує агенція dpa.

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З українським та російським міністрами також планує зустрітися верховна представниця ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Федеріка Могеріні. Напередодні вона зауважила, що Керченська криза зачіпає й економічні інтереси Євросоюзу. "Ми вкрай стурбовані подіями в Азовському морі не лише через агресивні дії щодо України, але і тому, що події в Азовському морі уповільнюють рух суден, які йдуть також під прапорами країн-членів Європейського Союзу", - зазначила вона, цитує агенція AFP.

Також міністри обговорять питання безпеки в Середземному морі та боротьби з тероризмом, повідомила ОБСЄ на своєму сайті. У 25-му засіданні Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ очікується участь понад 40 глав МЗС. Загалом ОБСЄ налічує 57 країн-членів. Учасники підіб'ють також підсумки діяльності організації за 2018 рік та річного головування Італії. В 2019 році головування в ОБСЄ перебере на себе Словаччина.

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