Рада МЗС ОБСЄ: у центрі уваги - Україна та ядерне роззброєння

Конфлікт на Сході України та питання суперечка щодо ядерного роззброєння між США та Росією стануть центральними темами щорічного засідання Ради міністрів закордонних справ Організації з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ), яке розпочинається у четвер, 6 грудня в італійському Мілані та триватиме два дні. На полях форуму відбудуться також багато дво- та кількасторонніх зустрічей міністрів.

Зокрема, глава німецького МЗС Гайко Маас (Heiko Maas) планує обговорити інцидент в Керченській протоці зі своїми українським та російським колегами Павлом Клімкіним та Сергієм Лавровим. "Погляд на ситуацію у світі показує, що існує потреба в переговорах. ОБСЄ, як жодна інша організація, символізує вибудовування довіри та діалогу", - заявив він перед поїздкою до Мілана, цитує агенція dpa.

З українським та російським міністрами також планує зустрітися верховна представниця ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Федеріка Могеріні. Напередодні вона зауважила, що Керченська криза зачіпає й економічні інтереси Євросоюзу. "Ми вкрай стурбовані подіями в Азовському морі не лише через агресивні дії щодо України, але і тому, що події в Азовському морі уповільнюють рух суден, які йдуть також під прапорами країн-членів Європейського Союзу", - зазначила вона, цитує агенція AFP.

Також міністри обговорять питання безпеки в Середземному морі та боротьби з тероризмом, повідомила ОБСЄ на своєму сайті. У 25-му засіданні Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ очікується участь понад 40 глав МЗС. Загалом ОБСЄ налічує 57 країн-членів. Учасники підіб'ють також підсумки діяльності організації за 2018 рік та річного головування Італії. В 2019 році головування в ОБСЄ перебере на себе Словаччина.