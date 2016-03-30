 Рада зробила крок назустріч легалізації приватних детективів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.02.2021

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Новини

Рада зробила крок назустріч легалізації приватних детективів

Переважна більшість депутатів ВР підтримала в першому читанні закон про приватну детективну діяльність. Цей законопроєкт регламентує правові механізми щодо діяльності приватних детективів в Україні.

Верховна Рада

Засідання Ради (архівне фото)

Верховна Рада має намір узаконити та врегулювати приватну детективну діяльність. Це передбачає законопроєкт №3010 "Про приватну детективну діяльність", який у середу, 17 лютого, підтримали 334 народних депутати в першому читанні.

Як зазначається в пояснювальній записці, ціль законопроєкту - врегулювати здійснення приватної детективної діяльності як один із шляхів забезпечення конституційної гарантії громадянина, суб'єктів господарювання приватного права. Законопроєкт зокрема визначає і регламентує сферу приватної детективної діяльності, а саме види детективних послуг, відповідність кваліфікаційним вимогам до приватних детективів, основні права та обов'язки суб'єктів приватної детективної діяльності, в тому числі правові механізми захисту інтересів замовників детективних послуг.

У документі також визначено обов'язки суб'єкта приватної детективної діяльності з обліку наданих детективних послуг, збереження конфіденційної інформації, захисту персональних даних, отриманих у процесі надання цих послуг, повідомляє інформагенція "Інтерфакс-Україна". Законопроєкт також обумовлює організацію державного та громадського контролю над приватною детективною діяльністю.

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