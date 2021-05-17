 Рада звільнила міністрів економіки та інфраструктури | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.05.2021

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Новини

Рада звільнила міністрів економіки та інфраструктури

Верховна Рада України звільнила з посад міністра економіки Ігоря Петрашка та міністра інфраструктури Владислава Криклія.

Засідання Верховної Ради України

Засідання Верховної Ради України (фото з архіву)

Верховна Рада України у вівторок, 18 травня, підтримала подання про звільнення Владислава Криклія з посади міністра інфраструктури України та Ігоря Петрашка з посади міністра економіки. Рішення про звільнення Криклія підтримали 284 народні депутати, а Петрашка - 280.

Нагадаємо, що Криклій обіймав посаду глави мінінфраструктури з серпня 2019 року. Він увійшов до складу уряду ще за прем'єрства Олексія Гончарука, а після відставки останнього продовжив свою роботу вже під керівництвом Дениса Шмигаля. У липні 2019 року Криклія було обрано народним депутатом за виборчим списком "Слуги народу". З 2015 року він очолював головний сервісний центр міністерства внутрішніх справ.

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Ігоря Петрашка Верховна Рада призначила міністром економіки 17 березня 2020 року. До цього з квітня 2013 року він працював в агрохолдингу UkrLandFarming заступником генерального директора Олега Бахматюка. У 2007-2003 роках працював в інвестиційній компанії "Трійка Діалог Україна", де очолював інвестиційно-банківське управління та був керуючим директором, а потім став головою департаменту корпоративного бізнесу в "Сбербанку Росії".

Обидва міністри подали у відставку ще 14 травня. Як очікують, Верховна Рада має також розглянути питання звільнення міністра охорони здоров'я Максима Степанова.

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