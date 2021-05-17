Рада звільнила міністра охорони здоров'я Максима Степанова

Верховна Рада України в вівторок, 18 травня, звільнила Максима Степанова з посади міністра охорони здоров'я. За це рішення проголосували 292 народні депутати.

Основною причиною подання на звільнення міністра охорони здоров'я Максима Степанова є зрив кампанії з вакцинації від COVID-19, заявив раніше того ж дня на засіданні парламентського комітету здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. "Основна причина подання - це незадовільні темпи вакцинації та постачань вакцин, фактично постійне перенесення термінів", - заявив він.

Шмигаль наголосив, що темпи вакцинації свідчать про незадовільну роботу міністерства охорони здоров'я та міністра як менеджера. Також він зазначив, що свою роль у поданні про відставку Степанова відіграли зібрані 150 підписів депутатів за відставку міністра. "Неможливо було не брати до уваги цей факт, що підписалися представники майже всіх фракцій. Уряд не міг ігнорувати позицію Верховної Ради України стосовно міністра охорони здоров'я. Виходячи з цих позицій було зроблено відповідне подання", - сказав він. Нагадаємо, що 14 травня до Верхової Ради надійшло подання Шмигаля про відставку Степанова.

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Степанов обіймав посаду голови міністерства охорони здоров'я з 30 березня 2020 року. У 2017-2019 роках Степанов був головою Одеської обласної державної адміністрації. Після закінчення Донецького медичного інституту в 1999-2001 роках обіймав посаду заступника гендиректора ГК "Торговий дім "Газ України" НАК "Нафтогаз України". Пізніше працював заступником гендиректора ЗАТ "Промислово-фінансова компанія "Віче", в Державній податковій адміністрації України. З 2008 по 2010 рік Степанов обіймав посаду заступника голови Одеської ОДА, з 2011 року керував ДП "Поліграфічний комбінат "Україна".

Раніше 18 травня Верховна Рада України звільнила з посад ще двох міністрів - міністра інфраструктури Владислава Криклія та міністра економіки Ігоря Петрашка.