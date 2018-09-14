Рада збільшила склад української ЦВК

Верховна Рада збільшила кількісний склад Центральної виборчої комісії (ЦВК) з 15-ти до 17 членів. За відповідний законопроект у вівторок, 18 вересня, проголосували 236 народних депутатів. "Отже, всі фракції та групи в парламенті матимуть своїх представників у ЦВК", - повідомив автор законопроекту, голова Верховної Ради Андрій Парубій, цитує агентство "Інтерфакс-Україна".

Раніше цього дня комітет Верховної Ради з питань правової політики і правосуддя рекомендував парламентарям ухвалити законопроект щодо Центральної виборчої комісії (ЦВК), яким пропонувалося збільшити склад ЦВК з 15 до 17 членів. При цьому додаткове фінансування комісії не знадобиться, оскільки зарплата її двом новим членам буде здійснюватися в рамках бюджету ЦВК.

Питання збільшення складу ЦВК виникло через політичні протиріччя довкола оновлення складу комісії. Ще 1 червня 2014 року завершився термін повноважень 12 з 15 членів ЦВК, а 3 лютого 2017 року - і 13-го члена комісії. В лютому цього року президент Петро Порошенко направив до Ради подання на призначення 14 нових членів ЦВК на 13 вакантних посад. Утім, фракція партії "Опозиційний блок" в парламенті обурилася, що в поданні немає їхніх кандидатів, а фракція Радикальної партії Олега Ляшка заявила про "узурпацію влади" президентом, адже від пропрезидентській фракції партії "Блок Петра Порошенка" (БПП) у списку найбільше кандидатів. Суперечка тривала в Раді від минулої весни.

Фракції партій БПП та "Народний фронт", а також Радикальної партії підтримали законпроект, натомість не дали за нього голосів фракції "Опозиційного блоку", "Самопомочі" та "Батьківщини".