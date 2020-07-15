Рада збереться на позачергову сесію 21 липня

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков у п'ятницю, 17 липня, підписав розпорядження про скликання на 12 годину 21 липня позачергової сесії парламенту. Як йдеться у тексті розпорядження, опублікованому на сайті Верховної Ради, сесію скликають у "зв'язку з пропозицією народних депутатів України".

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Серед питань, включених до порядку денного, зокрема, проєкти законів про підтримку виробництва електроенергії з альтернативних джерел, про оборонні закупівлі, зміни до держбюджету на 2020 рік, проєкт постанови про утворення та ліквідацію районів, проєкти законів про управління відходами, про розвідку, а також щодо визначення суб'єктів, на яких поширюється дія антикорупційного законодавства, щодо підтримки галузі відео- та кіновиробництва, інші питання.

Раніше цього дня Верховна Рада закрила третю сесію. Серед іншого парламент ухвалив постанову "Про утворення та ліквідацію районів", якою реформується субрегіональний рівень адміністративно-територіального устрою України. Цим документом замість наявних в Україні 490 районів створюється 136 укрупнених.

Чергова сесія, четверта сесія українського парламенту має розпочатися 1 вересня.

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