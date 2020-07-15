 Рада збереться на позачергову сесію 21 липня | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.07.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Рада збереться на позачергову сесію 21 липня

Верховна Рада проведе позачергову сесію 21 липня. До порядку денного включено, зокрема, проєкти законів про підтримку виробництва електроенергії з альтернативних джерел та оборонні закупівлі.

Верховна Рада України збереться на позачергову сесію 21 липня

Верховна Рада України збереться на позачергову сесію 21 липня

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков у п'ятницю, 17 липня, підписав розпорядження про скликання на 12 годину 21 липня позачергової сесії парламенту. Як йдеться у тексті розпорядження, опублікованому на сайті Верховної Ради, сесію скликають у "зв'язку з пропозицією народних депутатів України".

Читайте також: Верховна Рада ухвалила зміни до виборчого законодавства

Серед питань, включених до порядку денного, зокрема, проєкти законів про підтримку виробництва електроенергії з альтернативних джерел, про оборонні закупівлі, зміни до держбюджету на 2020 рік, проєкт постанови про утворення та ліквідацію районів, проєкти законів про управління відходами, про розвідку, а також щодо визначення суб'єктів, на яких поширюється дія антикорупційного законодавства, щодо підтримки галузі відео- та кіновиробництва, інші питання.

Раніше цього дня Верховна Рада закрила третю сесію. Серед іншого парламент ухвалив постанову "Про утворення та ліквідацію районів", якою реформується субрегіональний рівень адміністративно-територіального устрою України. Цим документом замість наявних в Україні 490 районів створюється 136 укрупнених.

Чергова сесія, четверта сесія українського парламенту має розпочатися 1 вересня. 

Читайте також: Рада легалізувала гральний бізнес в Україні

Дивитись відео 06:07

Рік після обрання Зеленського: три здобутки і провали (20.04.2020)

Також за темою

Ukrainisches Parlament

Рада призначила місцеві вибори на 25 жовтня 15.07.2020

Проєкт постанови про призначаення на 25 жовтня місцевих виборів підтримали 326 народних депутатів.

Ukraine Kiew Rede neuer Ministerpräsident Denys Shmygal

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про всеукраїнський референдум 18.06.2020

Рада ухвалила в першому читанні президентський законопроєкт про народовладдя через всеукраїнський референдум. Згідно з ним, референдум можна буде оголосити на вимогу щонайменше 3 мільйонів українців з правом голосу.

Ukraine Parlament Kiew

Верховна Рада відхилила програму діяльності уряду 18.06.2020

Верховна Рада не підтримала програму діяльності уряду та відправила її на доопрацювання. Водночас прем'єр Денис Шмигаль заявив, що уряд все одно за нею працюватиме, "незважаючи на її ухвалення чи не ухвалення".

Реклама

Докладно

Українські військові (DW/A. Magazova)

Сексуальні домагання в ЗСУ: резонансна справа (відео)

Півтора року тому лейтенант Валерія Сікал зізналась, що командир змушував її до сексу. Чи дійшла справа до суду?  

Новий глава НБУ Кирило Шевченко

МВФ сподівається на незалежність НБУ з новим главою

МВФ привітав призначення Кирила Шевченка на посаду глави НБУ. Фонд сподівається, що він збереже незалежність банку.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  