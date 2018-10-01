 Рада затвердила вітання ″Слава Україні″ в армії та поліції | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.10.2018

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Новини

Рада затвердила вітання "Слава Україні" в армії та поліції

Український парламент змінив вітання у Збройних Силах та Національній поліції. Тепер під час вітання начальника має лунати "Слава Україні", а у відповідь - "Героям слава".

Українські військові та поліцейські вітатимуться словами Слава Україні

Українські військові та поліцейські вітатимуться словами "Слава Україні"

Верховна Рада України у четвер, 4 жовтня, ухвалила закон про внесення змін до статуту Збройних сил України, які передбачають зміну вітання військовослужбовцями. За закон, проект якого вніс президент країни, проголосував 271 депутат, передає агенція "Інтерфакс-Україна".

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Згідно зі змінами, під час вітання та прощання начальника або старшого за званням із військовослужбовцями лунатиме "Слава Україні", а у відповідь "Героям слава". Наразі статут ЗСУ передбачає, що старший за званням говорить "Вітаю, товариші", на що військовослужбовці відповідають: "Бажаємо здоров'я, товаришу ...", додаючи наприкінці військове звання. Крім того, в статуті ЗСУ відтепер передбачено використання звернення "пан" замість "товариш".

Зміна вітання розповсюджена також і на Національну поліцію. Так, внесені зміни до закону про Нацполіцію, згідно з якими на вітання та прощання "Слава Україні" керівника або старшого за званням стрій відповідатиме "Героям слава".

Як повідомлялося, нещодавно у Києві на військовому параді з нагоди чергової річниці незалежності України вже пролунало вітання "Слава Україні!" - "Героям слава!".

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