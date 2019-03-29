Рада безпеки ООН ухвалила резолюцію проти фінансування тероризму

Рада Безпеки ООН у четвер, 28 березня, одностайно ухвалила запропоновану Францією нову резолюцію щодо протидії фінансуванню терористичних організацій, як-от "Ісламська держава" чи "Аль-Каїда".

Резолюція 2462 зобов'язує країни-члени ООН привести своє внутрішнє законодавство у відповідність із завданням переслідування і покарання тих, хто прямо або непрямо фінансує терористичні організації чи терористів-одинаків, передає агенція новин AP.

Водночас ухвалена резолюція вимагає від усіх 193 країн-членів ООН, щоб ті запевнили, що вжиті заходи протидії фінансування відповідають міжнародним нормам щодо захисту основних прав людини та нормам захисту біженців.

"Ми мусимо боротися з коренем зла і докладати більше зусиль для того, щоб ізолювати тероризм, висушивши його джерела фінансування", - наголосив глава МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан, який представив резолюцію, цитує AP.

Водночас глава Контртерористичного управління ООН, російський дипломат Володимир Воронков зазначив: "Ухвалення резолюції відбувається в критичний час. Нещодавні атаки по всьому світу показують, що фінансові потоки й далі досягають терористичних груп".

Радбез ООН неодноразово виявляв стурбованість фінансуванням тероризму. Наголошувалося зокрема на тому, що "Ісламська держава" відкриває дедалі більше легальних джерел фінансування для себе.