 Рада безпеки ООН ухвалила резолюцію проти фінансування тероризму | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.03.2019

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Новини

Рада безпеки ООН ухвалила резолюцію проти фінансування тероризму

Франція внесла на розгляд Ради Безпеки ООН нову резолюцію щодо протидії фінансуванню тероризму. Її ухвалили одностайно.

Радбез ООН

Засідання Радбезу ООН (архівне фото)

Рада Безпеки ООН у четвер, 28 березня, одностайно ухвалила запропоновану Францією нову резолюцію щодо протидії фінансуванню терористичних організацій, як-от "Ісламська держава" чи "Аль-Каїда".

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Резолюція 2462 зобов'язує країни-члени ООН привести своє внутрішнє законодавство у відповідність із завданням переслідування і покарання тих, хто прямо або непрямо фінансує терористичні організації чи терористів-одинаків, передає агенція новин AP.

Водночас ухвалена резолюція вимагає від усіх 193 країн-членів ООН, щоб ті запевнили, що вжиті заходи протидії фінансування відповідають міжнародним нормам щодо захисту основних прав людини та нормам захисту біженців.

"Ми мусимо боротися з коренем зла і докладати більше зусиль для того, щоб ізолювати тероризм, висушивши його джерела фінансування", - наголосив глава МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан, який представив резолюцію, цитує AP.

Водночас глава Контртерористичного управління ООН, російський дипломат Володимир Воронков зазначив: "Ухвалення резолюції відбувається в критичний час. Нещодавні атаки по всьому світу показують, що фінансові потоки й далі досягають терористичних груп".

Радбез ООН неодноразово виявляв стурбованість фінансуванням тероризму. Наголошувалося зокрема на тому, що "Ісламська держава" відкриває дедалі більше легальних джерел фінансування для себе.

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Євросоюз протидіятиме фінансуванню тероризму (22.12.2016)

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